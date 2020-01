Prima uscita pubblica per Kate Middleton e il Principe William dopo la "bufera Meghan"

Bisogna inviare un messaggio di speranza al popolo britannico dopo quanto è successo nell’ultima settimana. E ora è tutto nelle mani di Kate Middleton e del Principe William. Presto, anzi in un futuro prossimo, entrambi saranno i sovrani del Regno Unito con il compito di traghettare la monarchia e tutta la famiglia verso nuovi orizzonti modernisti, ma con un occhio alle tradizioni. Quindi sono loro gli ultimi rampolli della famiglia che hanno il compito di mantenere alto il nome dei reali, dopo la Megxit, e per questo motivo sia Kate che William, devo consolidare la loro immagine verso il popolo.

E nonostante le critiche e i pettegolezzi di un imminente diverso tra i due che hanno catalizzato l’attenzione della stampa a fine anno, i duchi di Cambridge pare che abbiano ripreso a sorridere, decisi più che mai a voltare pagina e lasciarsi alle spalle la crisi di famiglia e di coppia. Come riportano alcune foto che sono trapelate in rete, ieri, 15 Gennaio, Kate e William hanno presenziato al primo evento ufficiale del 2020, nella prima uscita pubblica dopo il summit dello scorso lunedì. Si sono recati a Bradford, nel West Yorkshire per assistere a un seminario che spiega come i nonni siano importanti e fondamentali nel prendersi cura dei bambini. Appaiono sorridenti, rilassati, placidi, come se nulla fosse successo. Stringono mani, salutano la folla e scattano persino diverse foto.

Che sia iniziata una nuova vita per la Middleton e il Principe dopo la rottura con Meghan? Questo nessuno può dirlo o conferiamo, ma le foto parlano chiaro. I duchi di Cambridge sono tornati a sorridere. E così mentre Harry deve far fronte alla nuova vita da ex reale, scelta condivisa ma molto criticata, a William e a sua moglie Kate, non resta che guardare avanti, pensare al dovere e, soprattutto, al futuro di tutta la monarchia britannica. Un atto dovuto, quasi una scelta obbligata, in un periodo molto complesso, dove si deve cercare di rimediare agli errori commessi e salvaguardare l’immagine pubblica. Kate Middleton è la persona giusta, e questo spiega la scelta di presentarsi a così breve distanza dalla Megxit in una delle prime apparizioni pubbliche dell’anno. Lei rappresenta la ragione, il cuore e la tradizione della Corona. Meghan invece è stata la testa calda, la diva che voleva essere una duchessa. Chissà se questo gioco finirà presto e si potrà conoscere quanto prima il destino di tutti.