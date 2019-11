L'indiscrezione: "La fuga a Los Angeles di Meghan? Una decisione che ha l’appoggio della Regina”

Non si placano le critiche e le voci di dissidi all’interno della royal family in merito alla scelta di Meghan Markle e del principe Harry di trascorrere il Natale a Los Angeles. I duchi di Sussex, fin da quando è trapelata la notizia, sono stati travolti da una vera e propria bufera che ha finito per aggravare la situazione già precaria, facendo crescere tensioni fra le mura di Palazzo. Tante sono le parole che sono state spese sull’argomento, molte di queste del tutto infondate, perché frutto di voci di corridoio e anonime gole profonde che hanno spifferato dettagli poco verosimili alla stampa inglese.

Ora però ci sarebbe un vero e proprio colpo di scena sulla faccenda: tutti a corte avrebbero approvato la scelta di Meghan Markle e del Principe Harry di trascorrere a Los Angeles le festività natalizia. A confermarlo sono le fonti ufficiali di Buckingham Palace. “Una decisione che ha il pieno appoggio della sovrana – si legge in una nota -. Una scelta che è in linea con il pensiero di tutta la famiglia e che è stata stabilita mesi e mesi fa”. Poche righe bastano per mettere a tacere la lunga scia di polemiche? Bisogna vedere come reagiranno i detrattori, ma se anche la Regina ha digerito con tranquillità la fuga in terra americana di Meghan, fa intuire che le critiche delle ultime settimane non hanno ragione di esistere. Da quel che si vocifera in rete, pare che la sovrana non mai vietato a Meghan e al Principe Harry di volare a Los Angeles insieme al piccolo Archie. Da quel che sembra Elisabetta ha acconsentito alla richiesta del nipote principalmente per il bene dell’erede dei Sussex. Il figlio di Meghan Markle ha bisogno di legarsi anche a nonna Doria e vivere, per qualche tempo, lontano dalla vita frenetica di Londra.

Inoltre, sulla questione non ci sarebbe nulla di veramente rivoluzionario. Il tradizione natale a Sandringhan e suoi tradizionali festeggiamenti lunghi 72 ore, hanno visto la momentanea dipartita di Kate e William diversi anni fa ancora prima dello scandalo di Meghan e di Harry. Anche Kate per una volta ha voluto trascorrere la ricorrenza con la sua famiglia e, anche in quel momento, la Regina ha dato il suo benestare. I duchi di Sussex quindi partiranno la prossima settimana e resteranno in Americana fino al giorno di Natale, poi torneranno nella City. Per ora il programma è top secret, ma la stampa è all’opera per la caccia all’ultimo scoop.