Perché Meghan Markle e il principe Harry fuggono a Los Angeles?

La notizia che è trapelata in rete qualche giorno fa ha creato un po’ di scompiglio fra gli estimatori della corona. È risaputo che Meghan Markle e il Principe Harry trascorreranno il Natale lontano dalla Regina e dal resto della famiglia Reale, ma la scelta, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe dettata da altre ragioni. L’indiscrezione è stata riportata da New Idea. Il tabloid afferma che la fuga di Meghan e di Harry era stata già programmata da tempo e, a quanto pare, c’è l’intenzione da parte dei duchi di trasferirsi definitivamente a Los Angeles.

Per ora la notizia non ha avuto conferme ufficiali, il tabloid per avvalorare la sua tesi, avrebbe chiamato in causa un esperto di corte, tale Phil Dampier, che descrive con dovizia ciò che sta accadendo all’interno della famiglia reale. I dissidi ci sono fra i famigerati Fab4, ovvero fra i duchi di Cambridge e quelli di Sussex. Meghan e Kate non riescono a trovare un punto d’incontro, e William ed Harry non riescono a mettere da parte i dissapori. "Sono ai ferri corti – afferma l’esperto -. La relazione tra i 4 è ai minimi storci. William accusa Harry di essere molto cambiato da quando ha sposato Meghan e, queste accuse, il rampollo non riesce proprio a digerirle". Da come i fatti vengono raccontati, l’idea di lasciare la terra inglese per Natale e permettere alla mamma di Meghan di trascorrere qualche tempo con il piccolo Archie, è una scusa per la stampa inglese. Si tratterebbe di una sorta di “piano segreto” per far fuggire la coppia negli Stati Uniti senza nessun tipo di clamore mediatico.

"Se così fosse, sarebbe una frattura del tutto irreparabile – continua l’esperto -. Diana avrebbe il cuore spezzato nel vedere i suoi figli in queste condizioni. Ogni rottura però ha bisogno di tempo per sanarsi e, forse, anche i giovani reali, uno scossone del genere potrebbe subire l’effetto inverso: la lontananza lì potrebbe avvicinare".

Una vita a Corte che sta diventando sempre più difficile per Duchi. Le parole dell’esperto sono incoraggianti ma la situazione non è affatto rosea. Come si è visto, di recente, durante i festeggiamenti del Remembrance Day, tra i Fab4 non c’era nessuno scambio di sguardi. Solo gelo e distacco. Se queste indiscrezione fossero vere, si prevedono tempi duri lì a Palazzo. Non resta che attendere i risvolti.