Il fuggitivo Kiefer Sutherland nella serie tv reboot del film

Il fuggitivo è il titolo di uno dei thriller anni ’90 più conosciuti che ebbe come protagonisti Harrison Ford e Tommy Lee Jones.

Il film si basava su quanto già raccontato in una serie tv degli anni ’60 e ottenne sette nomination agli Oscar, portando a casa però solo quello come migliore attore non protagonista, assegnato a Tommy Lee Jones. Il risultato positivo portò anche alla realizzazione di un secondo film, uno spin-off senza Harrison Ford ma con Wesley Snipes, dal titolo U.S. Marshals - Caccia senza tregua.

Ora, dopo il fiasco del 2000 della serie tv CBS, la promettente Quibi, piattaforma streaming che si occupa di contenuti di breve durata, si fa carico di portare nuovamente alla ribalta la storia de Il fuggitivo. La nuova versione però sarà un reboot, non seguirà quindi fedelmente quanto visto nel famoso thriller degli anni ’90. Tuttavia, anche se i fatti muteranno, venendo attualizzati, lo schema narrativo sarà lo stesso: Mike Russo, dopo un tweet che riporta una fake news, viene ingiustamente accusato di essere il responsabile di un attentato avvenuto nella metropolitana di Los Angeles. Il protagonista poi sarà impegnato non solo nella fuga ma anche nel tenere al sicuro la moglie Allison e la figlia Pearls. Le ricerche della polizia saranno guidate da un detective esperto che darà la caccia al fuggitivo e cercherà di fare luce sul suo coinvolgimento.

Nel ruolo che fu di Harrison Ford troveremo Boyd Holbrook, già protagonista della serie tv Narcos e visto anche nel film The Predator. Invece per quanto riguarda il suo inseguitore, il compito è stato affidato a Kiefer Sutherland, il quale, dopo la cancellazione di Designated Survivor, tornerà a recitare in una serie tv. Alla regia ci sarà Stephen Hopkins, già regista del film Under Suspicion e di 24. La serie tv è stata creata da Nick Santora, che ha prodotto Scorpion e in passato anche un altro grande cult riguardate la fuga: Prison Break.

Come detto, la serie tv Il fuggitivo, le cui riprese inizieranno questo ottobre, sarà disponibile su Quibi, che dopo essersi assicurata Sophie Turner in Survive, e prima ancora Steven Spielberg per un racconto seriale horror, mette a segno un nuovo colpo, in attesa del suo debutto il prossimo aprile.