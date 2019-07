Gabbani, Emma, Pezzali: Radio Italia Live in scena anche a Malta

Sarà un cast di primo piano quello di "Radio Italia Live - Il Concerto" a Malta il 4 ottobre all'interno del Mediterranean Stars Festival. Dopo le due date di Milano e Palermo, Radio Italia porterà a Malta Max Pezzali, Alessandra Amoroso, J-Ax, Raf, Umberto Tozzi, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Guè Pequeno, Mahmood ed Elisa in un evento che ha come obiettivo anche la celebrazione della centralità del Mediterraneo nella nostra tradizione non solo musicale. A dare un valore aggiunto sarà però l'integrazione con la Mediterranean Orchestra diretta dall'eclettico maestro Bruno Santori. Sono circa sessanta professionisti che riescono a dare forma e vita nuove anche a composizioni pop strafamose come quelle, per dire, di J-Ax o Emma. Di certo è uno dei pochi esempi di "esportazione" della nostra musica popolare e anche di "condivisione" visto che nel cast di Radio Italia Live ci saranno anche artisti maltesi come Ira Losco e altri. L'evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 del digitale terrestre) su 725 di Sky, e in streaming audio/video su www.radiotalia.it e sull'app gratuita iRadioItalia. In sostanza sarà un concerto-evento che diventerà un ponte tra due paesi nel segno della musica. Il Mediterraneo è una culla della musica che ha ispirato non solo grandi artisti come Frank Sinatra o Pavarotti o Madonna o Cheb Khaled, ma rappresenta anche una costante forma di ispirazione per la tradizione musicale napoletana e, specialmente in questa fase storica, anche per la trap. E quindi la scelta di radio Italia va in questa direzione, a conferma di una tendenza (ampiamente confermata anche dalle classifiche di questo periodo e dai tormentoni che stanno dominando l’estate) della centralità della musica italiana