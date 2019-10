Gabigol e la sorella di Neymar sono tornati insieme

Gabigol sembra essere risorto in Brasile dopo le esperienze negative in Europa con l'Inter prima e con il Benfica poi. Il club nerazzurro detiene ancora il cartellino del 23enne brasiliano, grande amico di Neymar, che sogna ancora di poter avere una chance a Milano. In questa stagione Gabriel Barbosa sta incantando con la maglia del Flamengo con la bellezza di 30 gol realizzati in 37 partite disputate e non è ancora finita qui.

Il segreto del brasiliano pare essere la sua sexy fidanzata e sorella di Neymar, Rafaella Santos. La ragazza si era resa protagonista di una diatriba con i tifosi del Psg per via del fratello che avrebbe voluto lasciare Parigi per tornare a Barcellona: "Siete degli esseri umani disgustosi e maleducati! Vorreste avere ancora mio fratello nella vostra squadra. Non vincerete nulla senza di lui. Siete solo dei co...".

La storia d'amore tra Rafaella e Gabigol, dunque, prosegue tra alti e bassi dato che si erano prima lasciati e poi rimessi insieme. Attualmente sono fidanzati come testimoniato dall'emoticon con gli occhi innamorati lasciata dall'ex attaccante dell'Inter sull'ultima foto postata dalla sorella dalla sorella di Neymar che vanta oltre 5 milioni di follower su Instagram, molti di più rispetto al fidanzato, apparentemente "meno famoso" nonostante sia un calciatore. La sexy Rafaella continua ad incantare sui social network con i suoi scatti, perlopiù selfie, che ne mettono in risalto il viso e la sua bellezza.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?