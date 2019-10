Gabriel Garko denuncia: "Si spacciano per me sui social chiedendo soldi"

" Qualcuno si spaccia per me sui social chiedendo soldi in prestito ", è la denuncia fatta pubblicamente, sul suo profilo Instagram, dall'attore Gabriel Garko. L'attore ha ricevuto negli ultimi giorni una serie di segnalazioni da parte di utenti, che lo mettevano in guardia da alcuni profili fake che operavano a suo nome chiedendo addirittura denaro. A spiegarlo è stato lui stesso attraverso una nota ufficiale pubblicata nelle scorse ore sul suo account Instagram: " Buongiorno a tutti, sono stato informato da diverse persone che c'è qualcuno che si spaccia per me, addirittura chiedendo soldi in prestito. Vorrei informarvi che, oltre a questo profilo che gestisco personalmente, io non ne uso altri.... chiunque decidesse di rispondere ad altri profili con il mio nome, oltre che a questo, è libero di farlo sapendo che dietro non ci sono io. Uno di questi che farò bloccare è GabrielGarko_official.1, quel .1 è di troppo ".

L'attore, che recentemente ha smentito di essersi sposato in gran segreto, ha fatto appello all'intelligenza dei suoi follower, spiegando di essere passato alle vie di fatto. Gabriel Garko ha segnalato il profilo fake alle autorità competenti chiedendo il blocco dell'account falso. Attraverso questo profilo, ignoti avrebbero infatti chiesto soldi ai follower che,credendo di parlare con il vero Gabriel Garko, potrebbero essere caduti nella trappola dei truffatori. L'attore si è così pubblicamente dissociato da ogni altro profilo con il suo nome, sottolineando l'unicità del suo account che, ha ammesso, gestisce in prima persona.

Gabriel Garko non il primo personaggio famoso il cui nome viene sfruttato per aprire account falsi. La pratica è comune ma anche illegale. Se il falso profilo viene creato allo scopo di appropriarsi dell’identità altrui e ingannare e truffare terzi si tratta infatti di reato e può comportare anche l'arresto e la detenzione.