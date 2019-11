Gabriele Rossi indossa la stessa fede di Gabriel Garko? Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Continua ad aleggiare un gossip insistente sul possibile legame che c’è fra Gabriele Rossi, ex gieffino, e Gabriel Garko, attore di fiction. Come ha riportato Diva e Donna in un servizio fotografico, dopo diverse segnalazioni da parte dei fan, pare che Gabriele Rossi indossi una fede molto simile a quella sfoggiata in diverse occasioni dallo stesso Garko. E l’indiscrezione diventa subito virale.

Il settimanale dopo la pubblicazione di alcune foto di Gabriele alla stazione centrale di Milano, avrebbe evidenziato il particolare. Secondo quanto è stato riportato, l’ex protagonista del GF, avrebbe al dito la fede dal 2018. Lo scatto in questione però evidenza una netta somiglianza con il gioiello che Garko ha sfoggiato in tv e sui social. La verità sta nel mezzo e, a quanto pare, nessuno dei due ha le intenzioni di raccontare cosa c’è dietro queste continue indiscrezioni. I due sono molto legati e, più volte, l’attore de l’Onore e il Rispetto, ha affermato che con Gabriele Rossi c’è solo una profonda amicizia.

L’attenzione però non si placa dopo alcune dichiarazioni di Garko che hanno incendiato il web. L’intervista che ha rilasciato da Mara Venier, in merito al suo possibile matrimonio poi smentito, sono ancora al vaglio dei fan più attenti. E il gossip si ingigantisce sempre di più, perché i due continuano a uscire insieme e a comportarsi come amanti e non come semplici amici. E ora il dettaglio della fede al dito di Gabriele Rossi apre a un’altra possibilità. Il rapporto fra i due è nato proprio sul set, durante le riprese della prima stagione della fiction di Canale 5 che ha lanciato entrambi nel firmamento delle star italiane. I fan intanto esultano di fronte a questa indiscrezione. Da parte di Garko e Rossi c’è un rigoroso silenzio.