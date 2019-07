Gabrielle Carteris nei guai: Andrea di Beverly Hills 90210 accusata di truffa

Gabrielle Carteris, dal 2016 presidente dello Screen Actors Guild, ovvero il sindacato che rappresenta più di 160mila attori di cinema e tv, è accusata di truffa. Come reso noto da Variety, l’attrice, conosciuta soprattutto per aver interpretato il personaggio di Andrea Zuckerman nella popolarissima serie Beverly Hills, 90210, avrebbe violato le regole del SAG-AFTRA nella campagna elettorale per la sua rielezione alla carica.

L’avvocato Robert Allen, in una lettera inviata a nome di alcuni membri del sindacato rimasti anonimi, scrive che la Carteris avrebbe usato informazioni confidenziali per prendersi il merito del recente accordo sindacale chiuso dallo Screen Actors Guild con Netflix. Il legale accusa inoltre l’attrice di aver usato dei fondi del SAG-AFTRA per fare campagna elettorale e promuovere la sua candidatura tramite i video ufficiali del Guild.

Gabrielle Carteris si difende: “Sono accuse infondate”

Allen annuncia che se il nome della Carteris non verrà rimosso entro dieci giorni dalle candidature (i suoi quattro avversari sono Matthew Modine, Jane Austin, Abraham Justice e Queen Alljahye Searles), presenterà una causa federale per chiedere un’ingiunzione e il risarcimento dei danni.

Dal canto suo l’attrice, supportata da nomi forti del sindacato come Rainn Wilson, Lisa Gay Hamilton e Marcia Gay Harden, si dichiara innocente e afferma che le accuse mosse contro di lei sono false.

“ Ci risiamo – ha detto la star di Beverly Hills, 90210 – . Ogni volta che abbiamo un’elezione possiamo contare su Membership First (la fazione a lei avversa capitanata da Modine, ndr) o i loro associati che presentano accuse infondate, che non fanno altro che bruciare ancora di più le quote associative dei nostri membri. Questo è solo un altro cinico stratagemma che non arriverà a nulla e possiamo aggiungerlo alla loro lista di oltre un milione di dollari che il sindacato ha già speso per gestire le sue ridicole acrobazie ”.

Le accuse di parte del SAG-AFTRA arrivano proprio a ridosso della messa in onda di BH90210: la serie evento che riporta sul piccolo schermo i protagonisti della serie culto Beverly Hills, 90210 verrà trasmessa neli Stati Uniti su Fox a partire dal 7 agosto 2019.