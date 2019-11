"Gaetano mi ha tradito con Ambra". La confessione della ex di Arena

Si continua a parlare del presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo nel salotto di Pomeriggio Cinque dove Kikò Nalli è stato ospitato insieme alla ex fidanzata del giovane gieffino, Giulia Napolitano.

Secondo quanto raccontato dai gossip delle ultime settimane, Nalli sarebbe stato tradito da Ambra che avrebbe intrattenuto una liaison segreta con Gaetano. Se Kikò, però, si è detto assolutamente convinto del fatto che la fidanzata sia innocente e che l’incontro con Arena fotografato dai paparazzi fosse dovuto a motivi di lavoro, la ex del gieffino ha confermato che, secondo le informazioni in suo possesso, tra i due ci sarebbe stato del tenero.

“ Le foto di cui parlano sono vecchie – ha spiegato Kikò, certo che la sua fidanzata sia stata, suo malgrado, protagonista ignara di un falso gossip - .Sono sereno e convinto della mia compagna. Ambra, Gaetano e io siamo amici. Gaetano l’ha chiamata lunedì per dirle di avere incontrato un regista che vuole entrambi per un progetto. Se avessero avuto una storia, si sarebbero fatti fotografare al bar? Sarebbero rimasti nascosti”. Negli ultimi tempi, infatti, pare che Arena fosse seguito molto spesso dai paparazzi e, in particolar modo, da Alessandro Fiumana con cui, tempo addietro, si è scatenata una vera e propria rissa.

In una precedente intervista rilasciata a noi de IlGiornale.it, Gaetano Arena aveva manifestato alcuni dubbi riguardo la presenza costante dei paparazzi nella sua vita. “ Forse gli è arrivato all'orecchio che esco con una persona importante e vuole beccarmi con questa persona. Non lo so ”, aveva detto a Serena Pizzi, lasciando intendere che la sua nuova vita sentimentale potesse interessare il gossip.

I dubbi di Arena a riguardo, dunque, potrebbero trovare conferma nelle ultime dichiarazioni della sua ex fidanzata. Giulia Napolitano, ospite di Pomeriggio Cinque insieme a Kikò Nalli, si è detta certa del tradimento di Gaetano con Ambra perché, al fine di scoprire la verità, aveva arruolato proprio il paparazzo Fiumana affinchè seguisse Arena e scovasse delle prove che potessero confermare o meno i suoi dubbi. “ Gaetano mi ha tradito con Ambra – ha detto con certezza la ragazza - . Siamo stati insieme un mese e ci siamo lasciati da poco. Mi ero resa conto che era un po’ assente e mi è venuto il dubbio che avesse un’altra, quindi mi sono rivolta ad Alex Fiumara perché mi aiutasse a capire se Gaetano mi stesse tradendo e in tre giorni mi ha dato la risposta: Gaetano mi aveva tradito con Ambra ”.