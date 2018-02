Gaffe di Amadeus ​durante I soliti ignoti

Amadeus durante la puntata del 17 febbraio si è trovato in una situazione davvero imbarazzante. Il presentatore tv ha provato a districarsi ma è finito inesorabilmente in una gaffe che non è sfuggita ai telespettatori e ai social network.

Imbarazzo durante lo show

I soliti ignoti è in onda sulla Rai quando Amadeus inquadrato dalle telecamere esclama: "Non m'inquadrate perché è tutto...". Il pubblico e i telespettatori sul divano rimangono senza parole. Poi il conduttore si spiega tra le fragorose risate dei presenti in studio: "Mi si è rotto il pantalone".

Il momento di imbarazzo viene rotto così. Ma il pubblico continua a ridere. E come darli torto. Il presentatore non è la prima volta che si trova in una situazione del genere: durante una puntata di Reazione a Catena, una delle squadre aveva scelto come nome "sì la sol". Ma Amadeus non aveva compreso il nome del trio e così a furia di ripetere il nome gli è scappata la gaffe: "Buona prestazione per le "sì la do". Anche il quel caso lo scivolone fece già il giro del web.