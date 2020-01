La gaffe social di Chiara Ferragni: ha mostrato i suoi account fake?

Anche i migliori sbagliano e Chiara Ferragni ha fatto la prima gaffe social di questo 2020. I Ferragnez si trovano a Dubai con tutta la famiglia in uno dei più bei resort della città dell'Emirato. Con loro, ovviamente, c'è anche il piccolo Leone, vera star della comitiva, conteso da ogni membro della famiglia. È stato proprio lui a trarre in inganno sua madre, che nel voler condividere un video del bambino che giocava col tablet, non si è accorta di quello che si sarebbe potuto vedere nello schermo del dispositivo.

Come spesso accade, Leone era impegnato a giocare con un tablet. Solitamente, il dispositivo viene utilizzato per mostrare al bambino video e cartoni animati, un modo come un altro per farlo stare tranquillo e farlo divertire. Stavolta, però, non c'era nulla di questo ma il bambino stava semplicemente smanettando sul display dell'applicazione. Probabilmente, nel toccare casualmente lo schermo del tablet, ha aperto un'applicazione di composizione testuale ed è qui che si è svelato l'altarino, che ha subito fatto il giro del web. Nel video ripreso da Chiara Ferragni, infatti, si possono leggere alcuni nomi utente e password, che in molti hanno pensato fossero degli account utilizzati dai Ferragnez per difendersi sui social.

Ce n'è uno in particolare che ha particolarmente attirato l'attenzione della rete. Il profilo @63camilla, infatti, pare sia molto attivo su Twitter. In passato questo profilo ha difeso con veemenza Chiara Ferragni e Fedez e ha sferrato attacchi violenti contro i detrattori più accaniti della coppia. Ovviamente, dopo la pubblicazione della storia da parte di Chiara Ferragni, il profilo è stato disattivato ma sono tanti ad aver dato la caccia ai post pubblicati da @63camilla nel corso degli anni, attribuendone la proprietà proprio alla coppia d'oro italiana dei social.