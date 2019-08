Gaffe di Diaco con Milena Miconi. E lei si vendica sui social

Puntata frizzante quella di ieri a "Io e Te", il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco. Poco prima del dibattito finale il conduttore si è, infatti, reso protagonista di una serie di gaffe con una delle opinioniste ospiti del format, Milena Miconi. Nell'introdurre l'attrice romana, Diaco ha prima utilizzato parole poco felici nei confronti della showgirl salvo poi presentarla con il nome sbagliato.

" Sono felice di introdurre un’attrice teatrale e televisiva che, quando va in altre trasmissioni, solitamente parla di cose molto frivole ma l’ho vista recitare e ho appurato il suo eloquio fuori dal certi contesti e sono felice che Michela Miconi abbia accentato il mio invito". Diaco, che pochi giorni fa aveva perso le staffe con gli autori, non si accorge dell'errore e prosegue e Milena Miconi fa finta di niente.

L'attrice, però, si è voluta vendicare sui social poche ore dopo. Milena Miconi ha, infatti, pubblicato sul suo profilo Instagram un video che mostra la scena, commentando con sarcasmo (e una punta di fastidio): " Stimo Pierluigi Diaco e lo ringrazio per l'invito di oggi. Sulle prime, però, sono rimasta sorpresa. La sua introduzione mi attribuisce discorsi frivoli in altri contesti televisivi. I discorsi frivoli rivelano leggerezza, scarsa serietà, superficialità e non mi appartengono. Mi domandavo quali fossero questi altri contesti. Poi ho capito: si riferiva a Michela Miconi e non a Milena! ".