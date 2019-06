Dopo la gaffe (e un giorno di silenzio) anche la Ferragni si fa sentire: "Giulia, era una storia"

Solo qualche giorno fa, Chiara Ferragni è incappata in una brutta gaffe. L'influencer più conosciuta al mondo, infatti, ha condiviso tramite il suo account Instagram The Blond Salad una foto di Giulia De Lellis mentre sponsorizza la propria linea di costumi. Dopo essersi accorta della terribile gaffe, Chiara ha eliminato la storia, ma non è stata troppo veloce perché gli utenti sono riusciti ad accorgesene in tempo e a fare un bello screen. Screen che è subito diventato virale.

Immediatamente, Giulia De Lellis è stata avvertita e divertita ha commentato: "Io ho apprezzato molto, magari è stato voluto... e se così fosse grazie Chiara". Con un giorno e mezzo di ritardo e con tanto di putiferio scatenato, anche la Ferragni commenta. Diciamo che è strano che l'influencer faccia passare così tanto tempo, ma questa volta è andata esattamente così. Forse stava pensando a cosa dire?

"Giulia, era semplicemente una storia di The Blond Salad che dopo 24 ore viene automaticamente resa non visibile dalla piattaforma. Naturalmente apprezzo Giulia", commenta Chiara. Ma sarà veramente così? Dalle parole della Ferragni si legge (fra le righe) dell'altro. E gli utenti lo hanno ben notato...