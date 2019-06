Game of Thrones: svelato il finale alternativo con Jon Snow

Cosa sarebbe potuto accadere nel destino di Jon Snow, se l’effetto farfalla non avesse coinvolto una storyline di “Game of Thrones”?

Su Reddit, come riporta l’Express, spuntano varie teorie in merito. Una in particolare riguarda un interrogativo: cosa sarebbe accaduto se Ned Stark fosse morto, anziché riuscire a salvare Jon Snow e quindi farlo vivere come il suo figlio illegittimo? Nella storyline della Tower of Joy, i soldati cercano di portar via il neonato Jon da Lyanna Targaryen, ma Ned Stark li ferma e stermina l’esercito. Dopodiché, promette di proteggere il bimbo finché non diventerà grande.

Come afferma la teoria dell’effetto farfalla, un evento del genere, venendo a mancare, avrebbe avuto un risultato diverso sul destino di Jon, interpretato da Kit Harington: sarebbe stato cresciuto da Targaryen e avrebbe incontrato Daenerys molto prima, magari aiutandola ad ascendere al Trono di Spade o desiderando di sedercisi lui stesso. Naturalmente, come si legge su Reddit, questo avrebbe demolito l’intera trama creata da George R.R. Martin.

Fatto che in effetti è avvenuta, in un certo senso, dato che i fan della serie tv sono molto piccati per la storia mostrata nell’ultima stagione. Tuttavia, il regista ha rivelato che il finale di “Game of Thrones” sarebbe potuto essere molto più cruento. Miguel Sapochnik ha infatti affermato che la battaglia di Winterfell avrebbe potuto includere molti più morti, un vero e proprio bagno di sangue. Sono stati gli sceneggiatori David Benioff e Dan Weiss a opporsi: il risultato è quello che gli spettatori hanno visto nelle scorse settimane.

