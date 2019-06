Gazza di Harry Potter e Antenucci della Spal: spunta la foto in vacanza

Una stranissima coppia quella beccata sotto il sole e gli ombrelloni di Porto Cesareo. A godersi il relax nelle bellissime spiagge pugliesi il famosissimo attore di Harry Potter, David Bradley, ovvero il tenebroso custode della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, Argus Gazza e il giocatore della Spal Mirco Antenucci.

Davide Bradley di Harry Potter insieme ad Antenucci, lo scatto è social

Uno scatto che non è passato inosservato ai fan della saga, ma anche ai follower del centravanti biancazzurro. Lo stesso attaccante, a quanto pare, è un grande appassionato dei film di Harry Potter. Non si è infatti lasciare scappare la possibilità di farsi immortalare insieme al mitico Gazza.

Quindi lo scatto pubblicato orgogliosamente sul suo profilo Instagram, in compagnia di uno dei protagonisti dell'intera saga: "Il mio vicino di ombrellone si chiama Sir David Bradley - ha scritto la punta - È stata una bella chiacchierata tra cinema e calcio. thanks master". In molti fan si sono domandati se Bradley sia in terra pugliese solo di passaggio e o se invece passerà tutte le sue vacanze estive in Italia.

