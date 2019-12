Gemma Galgani sfila vestita da angelo, Tina: "Andrai all'inferno"

A Uomini e Donne, il momento delle sfilate è l'occasione per un nuovo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: la dama torinese sceglie un abito da angelo ma, secondo l'opinionista, la donna meriterebbe solo un posto all'inferno.

Non si placa la guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani e il momento delle sfilate sembra riscaldare gli anime delle due signore bionde e anche quello del pubblico. Dopo aver vestito i panni di Marilyn Monroe, stavolta - nel défilé dedicato al tema "Inferno o Paradiso" - la dama torinese ha deciso di solcare la passerella in veste di un angelo. Gemma Galgani non si è fatta mancare nulla ed insieme ad un abito aderente in pizzo bianco, ha deciso di indossare delle ali posticce ed un cerchietto tra i capelli con un filo di perle, a simboleggiare la sua aureola.

Non appena la donna calca la passerella sulle note di "Paradise", colonna sonora del film "Laguna Blu", gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti appaiono visibilmente sorpresi e la donna non perde tempo a commentare l'outfit della sua "rivale": "Con tutti i peccati che hai commesso sulla terra, con tutti gli uomini con cui sei stata e tutti i pensieri peccaminosi che hai avuto, pensi di andare in paradiso?".

Le parole di Tina sono dure ma, almeno in questa occasione, Gemma Galgani sembra avere la risposta pronta: "Me lo merito solo per aver sopportato te!". Mentre la dama - con molte difficoltà dovute al suo costume - tenta di sedersi, la Cipollari rincara la dose e sentenzia: "Tu all’inferno dovrai andare, non in paradiso". Dopo questo giudizio apocalittico, la "singolar tenzone" tra le due donne si allarga ad una signora del pubblico in studio che già precedentemente aveva attaccato Tina, con lo scopo di difendere Gemma.

Non appena la padrona di casa Maria De Filippi concede la parola alla spettatrice, questa afferma: "Non mi fare parlare Maria, altrimenti direi delle cattiverie". La supporter della Galgani però non si tira indietro e affronta la Cipollari: "Quali peccati ha commesso Gemma? Mi piace come è vestita Gemma mentre Tina sembra un albero di Natale". L'impetuosa opinionista non ci sta e sfida la donna a mettersi in gioco: "Venga lei a sfilare così vediamo come è vestita lei". "Questa signora è segnalata comunque, nei suoi confronti partirà l'ennesima denuncia" aggiunge sarcastica Tina Cipollari, memore di aver già "diffidato" la signora, che in precedenza aveva insinuato che fosse stata proprio l'opinionista a mandare dei fiori al corteggiatore di Gemma.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?