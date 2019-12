Gemma Galgani si dispera a Uomini e donne: arriva una segnalazione su Juan Luis Ciano

Dopo essere stata al centro del gossip per aver accolto a braccia aperte -al Trono Over- il suo nuovo pretendente, Juan Luis Ciano, Gemma Galgani è tornata a far parlare di sé per via dell'ennesima crisi avuta nello studio di Uomini e donne. Così come emerge dalle ultime anticipazioni televisive trapelate in rete, la Galgani è scoppiata a piangere nello studio del dating-show di Maria De Filippi, durante la registrazione della nuova puntata, tenutasi lo scorso sabato 7 dicembre.

E il motivo legato al nuovo sfogo della Galgani è presto detto. Gemma ha ricevuto un'importante segnalazione sulla condotta assunta da Juan Luis Ciano, che attribuirebbe a quest'ultimo della malafede nei riguardi della Redazione e della stessa dama torinese. Nello specifico il cavaliere del Trono Over, Armando Incarnato, ha spifferato che il corteggiatore della Galgani -dalle origini venezuelane e che vive a Sant'Antino (Napoli, ndr)- starebbe conoscendo altre donne oltre a Gemma, lontano dalle telecamere di Uomini e donne. Un'indiscrezione quest'ultima che ha gettato nello sconforto l'ex compagna di Giorgio Manetti, la quale non è riuscita a trattenere la commozione nello studio del format targato Mediaset, per via di quanto appreso su Juan.

Armando Incarnato e la segnalazione a Uomini e donne

Nello studio della nuova puntata del Trono Over, che verrà presumibilmente mandata in onda nella settimana dal 9 al 13 dicembre, il cavaliere Armando Incarnato ha dichiarato di essere in possesso di alcune chat registrate in rete, che testimonierebbero le relazioni parallele che Juan Luis Ciano starebbe avendo oltre la frequentazione con Gemma Galgani a Uomini e donne. Juan quindi avrebbe, così, mancato di rispetto alla Redazione del programma e alla stessa dama torinese. In occasione dell'ultima registrazione, Incarnato ha, inoltre, minacciato che provvederà a fornire alla Redazione del format di Canale 5 il contenuto delle chat "compromettenti" di cui dichiara di essere in possesso.

Alle dichiarazioni spiazzanti rilasciate in studio da Armando Incarnato, Gemma Galgani è rimasta sotto choc, o almeno questo è stando a quanto emerge dalle anticipazioni fornite da Il vicolo delle news. Gemma non è certa che Armando dica il vero sul conto di Juan e, dal suo canto, Ciano ha categoricamente smentito, in studio, quanto spifferato da Incarnato sul suo conto. Recentemente, il cavaliere dalle origini venezuelane, Juan Luis Ciano, aveva condiviso su Instagram un video dedicato a Gemma, in cui lo stesso presenta ai follower il suo barbiere di fiducia e dichiara di voler farsi bello per apparire impeccabile dinanzi agli occhi del suo "amore", Gemma Galgani.

