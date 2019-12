Armando Incarnato accusa Juan Luis Ciano di chattare con la sorella: "Ha la metà dei tuoi anni"

C'è grande attesa per la nuova puntata del trono over, che, stando alle ultime anticipazioni di Uomini e donne, vedrà indiscussa protagonista Gemma Galgani. La dama torinese sarebbe finita in preda ad una nuova crisi emotiva, nello studio del dating-show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E nell'ennesimo momento di difficoltà -vissuto al noto format di Canale 5- Gemma è stata a quanto pare consolata dall'acerrima nemica Tina Cipollari. A gettare nuovamente nello sconforto la dama originaria di Torino, sono state diverse segnalazioni giunte sul conto di Juan Luis Ciano, il venezuelano naturalizzato italiano che vive a San'Antimo (nel Napoletano). Quest'ultimo, recentemente, si era presentato al trono degli over 35 come corteggiatore della Galgani. Ma, stando alle nuove anticipazioni, in studio il cavaliere Armando Incarnato ha lanciato accuse a Juan Luis Ciano, tacciandolo di essere intenzionato a corteggiare Gemma in tv al solo fine di ottenere visibilità.

"Esci con le donne e poi vieni qui dentro a corteggiare Gemma! - ha esclamato Incarnato, rivolgendosi a Ciano, per poi rivelare di essere in possesso di alcune prove che confermerebbero la presunta cattiva condotta assunta dall'italo-venezuelano, mancando di rispetto a Gemma-. Ho una chat con una donna di Firenze a cui hai detto: 'Vieni a casa mia altrimenti vengo io da te!'". E le accuse di Armando non finiscono qui. Secondo Incarnato, Juan Luis Ciano avrebbe, infatti, contattato in una chat privata anche la sorella. “Tu hai mandato anche i messaggi a mia sorella -ha, quindi, infierito Incarnato, parlando vis à vis con Ciano della parente-, che ha la metà della tua età, vergognati”. Ma, di tutta risposta, Juan ha rispedito al mittente le accuse ricevute in studio: "Sono tutti amici miei, ho tanti amici, donne, bambini...".

Gemma Galgani delusa da Juan Luis Ciano

Alle pesanti accuse rivolte da Armando a Juan Luis, è seguita l'ennesima crisi di Gemma Galgani, che assistendo all'acceso confronto avvenuto tra i due cavalieri non è riuscita a trattenere le lacrime. Nel suo momento di sfogo, la dama torinese ammette di nutrire dei dubbi sul conto del suo pretendente, alla luce del fatto che lui -ad oggi- non abbia mai provato a baciarla: "Il fatto che lui non vada oltre, effettivamente, mi fa avere dei pensieri... Se c'è un blocco, c'è anche un motivo. È meglio saperlo". Stando al nuovo spoiler del trono over, la Galgani non sarebbe proprio riuscita a contenere tutta la sua delusione provata per via delle accuse lanciate in tv a Juan, e, presa dallo sconforto, si sarebbe rifugiata nel backstage del programma per poi finire a piangere distesa su un divano.

E a far discutere molto delle nuove anticipazioni, è in particolare un momento televisivo che vede protagoniste Tina e Gemma. A consolare la Galgani, finita in preda alla sua nuova crisi d'amore, è a quanto pare stata l'opinionista nemica, Tina Cipollari, rivelatasi per Gemma una "spalla su cui poter piangere" . “Maria chiede a Gemma se ha il sentore che lui la stia usando -anticipa, infatti, Il vicolo delle news su quanto registratosi a Uomini e donne-, Gemma afferma di iniziare ad avere dei dubbi al riguardo perché poi Juan le ha anche detto chiaramente che tra loro non c’è chimica, i vari compagni di programma iniziano a dirle di lasciarlo, perché sta solo speculando su di lei. Alla fine lei esce dallo studio disperata e si butta su un divano, arriva Tina a consolarla e finisce con il piangere sulla spalla dell’opinionista".