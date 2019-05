Gemma Galgani: "Tina vorrebbe vedermi in ospizio"

Qualcuno le ama e qualcuno le odia, ma Gemma Galgani e Tina Cipollari sono le nemiche di Uomini e Donne più gettonate tra il pubblico di Canale 5.

Rivali da sempre, si sono confrontate anche in una intervista rilasciata al settimanale Chi, al quale la dama torinese ha tentato di spiegare i motivi per i quali – a suo dire – la Cipollari ce l’avrebbe con lei. “ Tina vorrebbe vedermi in un ospizio a fare la maglia perché non sopporta il mio entusiasmo ”, ha tuonato Gemma, certa che Tina faccia fatica a vederla in puntata sempre armata di buone speranze. Ma l’opinionista di Uomini e Donne l’ha messa subito a tacere accusandola, come aveva già fatto precedentemente, di essere in tv solo per la visibilità e di offenderla spudoratamente quando le telecamere sono lontane.