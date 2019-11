"Genitori pagliacci, ecco perché Leo si è fatto male": l'attacco di un hater ai Ferragnez. Il web li difende

Solo qualche ora fa, Chiara Ferragni e Fedez spiegavano ai follower di aver vissuto un brutto spavento: il figlio Leo, mentre giocava, è andato a sbattere contro un battiscopa provocandosi una ferita che gli è costata sei punti.

I due genitori sono apparsi particolarmente in apprensione e, nonostante Fedez abbia cercato di sdrammatizzare rassicurando tutti sullo stato di salute del figlio, i loro volti sembravano abbastanza provati. Uno spavento, dunque, per i due che a poche ore dalla notizia diramata attraverso Instagram story, hanno postato la prima foto di Leone – o “Lello” come lo chiamano in famiglia – con una visibile benda che gli avvolge tutta la fronte.

Il bambino, sempre sorridente, sembra aver già dimenticato quanto successo qualche ora fa, mentre tanti follower e personaggi famosi si sono affrettati per commentare i post pubblicati dalla Ferragni e Fedez. Leo, in fondo, è stato definito dai fan della coppia “il royal baby italiano” e tutte le sue “gesta” fanno spesso il giro della rete. In tanti, dunque, hanno espresso la loro solidarietà nei confronti dei genitori, ma non è mancato chi ha colto la palla al balzo per riversare odio sul rapper e la imprenditrice digitale anche in questa occasione.

Sotto il post pubblicato da Chiara Ferragni, infatti, si legge prima un commento lasciato dall’amica Beatrice Valli: “ Non oso immaginare lo spavento. Leo ti mando un bacio grande ”. L’esternazione social della influcer, futura moglie di Marco Fantini, però, è stata utilizzata da un hater per esprimere tutto il suo disprezzo nei confronti dei Ferragnez accusandoli, addirittura, di essere dei cattivi genitori. “ Non puoi immaginare lo spavento perché non ti è mai successo, non con uno ma con ben due bimbi – ha esordito il detrattore dei Ferragnez - E questo pagliaccio di Fedez non ha imparato niente dopo la prima volta (quando Leone si fece un occhio nero sbattendo contro un tavolino, ndr). La seconda volta, quando il bambino si fa male, è perché è guardato male dai pagliacci dei genitori che stanno solo al telefono a fare storie. E dopo piange, piangerello ”.

Il commento dell’hater – nonostante fosse stato scritto in un italiano discutibile – non è passato inosservato agli occhi della rete e, se in tante occasioni i Ferragnez sono stati oggetto di critica, questa volta il popolo del web si è schierato dalla loro parte. “Che commento stupido e ignorante!”, “La necessità di dover giudicare e dare per scontato solo perché ha i genitori famosi . I bambini cadono in continuazione non dipende dal numero dei figli che uno ha. Succede come no. Ma immagino non hai nemmeno un animale altrimenti risparmieresti questi giudizi facili”, hanno replicato alcuni fan sostenuti da gran parte della comunità di internet.