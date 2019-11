Paura per il piccolo Leone: Chiara Ferragni e Fedez in ospedale

" Ho perso vent'anni di vita ", inizia così il racconto di Chiara Ferragni e Fedez sull'incidente domestico che ha coinvolto il loro primogenito, Leone. Attraverso una serie di video pubblicati sui profili social, i Ferragnez hanno raccontato il pomeriggio di paura vissuto dopo la caduta accidentale del piccolo, mentre si trovava in casa a giocare. Un incidente che gli è costato una corsa all'ospedale cittadino.

La coppia nei giorni scorsi era finita nel mirino dei social per una foto sexy pubblicata su Instagram. In quell'occasione molti fan dei Ferragnez avevano auspicato che in arrivo ci fosse un secondo bambino. I due non hanno però avuto tempo per commentare le voci di una nuova gravidanza, visto quanto successo al piccolo Leone nelle scorse ore. Chiara Ferragni, nella tarda serata di ieri (mercoledì 27 novembre), ha condiviso sul suo account social alcuni video per scusarsi dell'assenza, spiegando le ragioni: " Ora Leo sta bene però praticamente è finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa. Quindi aveva un taglio qua (indica la fronte, ndr) e lo abbiamo dovuto portare la pronto soccorso gli hanno dato sei punti, sta bene adesso ". Con la voce rotta dall'emozione, l'imprenditrice digitale ha rassicurato i milioni di follower che ogni giorno la seguono sullo stato di salute di Leone Lucia Ferragni. Insieme al marito Fedez, accanto a lei nei filmati, ha ripercorso i momenti di spavento vissuti nel primo pomeriggio, quando tutti e tre erano nel loro apparamento milanese. Il gioco, la corsa e la caduta, poi la corsa al pronto soccorso e i punti di sutura per chiudere la ferita che il bambino si è procurato cadendo. Insomma un pomeriggio di forti emozioni anche per il rapper: " Sembra tragica detto così, però Leo sta bene, sembra un pallone da basket ora però sta bene. E' stato un pomeriggio intenso" .

In seguito all'incidente che ha coinvolto Leone, Chiara Ferragni ha deciso di annullare una live social nella quale avrebbe risposto alle domane dei suoi fan. L'influencer aveva infatti dato appuntamento ai suoi follower per la "Q&A" sul suo docu-film "Unposted". I Ferragnez hanno preferito trascorrere la serata insieme al bambino e riprendersi dalla brutta giornata trascorsa in ospedale. La coppia ha dovuto annullare anche il viaggio in Lapponia che aveva programmato in questo periodo. La partenza per il nord Europa era, infatti, prevista a giorni.