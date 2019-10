Gennaro Lillio: "Le accuse di Francesca De André? Tutte bugie"

Continua la battaglia a colpi di interviste tra Gennaro Lillio e Francesca De André, che lo ha recentemente accusato di averla strattonata nella camera di un albergo perché eccessivamente geloso di Giorgio Tambellini.

Il modello napoletano, che ha conosciuto la De André nella Casa del Grande Fratello, aveva già dichiarato a Pomeriggio Cinque di essere pronto ad agire per vie legali rigettando tutte le accuse che Francesca gli aveva rivolto. Oltre alla violenza, infatti, lei aveva dichiarato che Gennaro faceva uso di sostanze dopanti per migliorare le sue prestazioni fisiche. Dichiarazioni alle quali l’ex gieffino ha voluto nuovamente rispondere attraverso le pagine del settimanale Novella 2000.

“ Prima di tutto ho un fisico asciutto, non sono certo gonfio da steroidi, che non ho mai preso – ha spiegato Gennaro - . Ho fatto tanti sport, sono sempre sotto analisi mediche per questo, ho fatto perfino il concorso per entrare nell’esercito. Figurati se mi presento alla visita medica pieno di steroidi! E ho anche un fisico identico da dieci anni, se avessi preso steroidi sarei cambiato ”. Furioso, Lillio ha voluto sottolineare ancora una volta di non aver mai alzato le mani su Francesca perchè lui nutre profondo rispetto nei confronti del genere femminile. “ Io ho un grande rispetto per le donne – ha precisato - . Non avrei mai alzato un dito su di lei, né su nessun’altra. È la cosa che più mi ha ferito ”.