Francesca De André accusa Lillio: "Mi ha scaraventata dall'altra parte della stanza per gelosia"

Era da tempo che Francesca De André non faceva sentire la sua voce e, ospite della seconda puntata di Domenica Live, si è accomodata nel salotto di Canale 5 lanciando pesanti accuse nei confronti di Gennaro Lillio.

Lei, che ha conosciuto il modello napoletano nella casa del Grande Fratello e che ha deciso di iniziare con lui una relazione non appena ha scoperto che Giorgio Tambellini l’aveva tradita, è tornata a parlare di quell’amore nato sotto i riflettori e arrivato al capolinea dopo poche settimane dall’uscita dalla Porta Rossa. Francesca De André, che si è presentata in studio insieme al suo ex – oggi attuale fidanzato – ha parlato della storia con un’accezione negativa, arrivando ad accusare Gennaro di essere stato violento con lei per gelosia proprio nei confronti di Tambellini.