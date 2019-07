Gennaro Lillio e Francesca De André sono in crisi? Le parole di lui

Sembra tirare aria di crisi Gennaro Lillio e Francesca De André, una delle coppie che si sono formate al Grande Fratello 15. Fin dentro la casa, i due erano attratti da una fortissima passione, un'alchimia chimica percepibile che li ha fatti unire in maniera forte, quasi irrazionale. Scontri e litigate, anche violenti, non sono mancati durante l'esperienza del reality ma una volta usciti dalla casa Francesca e Gennaro sembravano aver trovato il loro equilibrio.

Le vacanze e le serate insieme, le fotografie e le storie condivise sui social, tutto lasciava supporre che tra i due ci fosse finalmente un clima sereno. Durante il Grande Fratello, Francesca De André aveva subito dei forti momenti di pressione a causa delle vicende esterne che hanno coinvolto il suo ex fidanzato. Ha scoperto in diretta alcuni tradimenti e ha avuto violenti confronti con Giorgio Tambellini, oltre che con altre persone che hanno minato la sua serenità mentale. Tutto questo ha inciso sulla sua tranquillità e sul suo benessere, il che si è ripercosso sulla relazione con Gennaro nelle prime battute. Quando questo sembrava essere stato messo alle spalle, ecco che come un fulmine a ciel sereno arrivano le parole del modello napoletano, affidate a una storia su Instagram.