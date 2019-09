Gennaro Lillio: "Non sono in cerca, ma l’amore arriva per caso"

Già ospite di alcuni programmi televisivi e con un passato amoroso da copertina, Gennaro Lillio si è fatto conoscere dal grande pubblico durante il Grande Fratello 16, ma oggi le luci della ribalta tornano ad accendersi non solo per via della love story mai decollata con Francesca De André, bensì grazie ai nuovi progetti che il napoletano 27enne ha voluto condividere con i suoi fan.

Da un lato una carriera promettente – a cavallo tra fitness e recitazione - dall’altra il bisogno di avere un impatto positivo sulla società che lo circonda. E, a suo dire, cosa c’è di meglio che l’amore per lo sport?

Dalle palestre alla tv: da dove viene la tua passione per il mondo dello spettacolo?

“Ammetto che sono un personal trainer e mi sono pagato gli studi grazie ad alcuni lavori nella moda che ho fatto fin da quando avevo 18 anni. Ho studiato all’università e in diverse federazioni fitness come la FIF e il CONI, ma ho sempre avuto una grande passione per il mondo dello spettacolo. Quando ero piccolo, infatti, e mi capitava di guardare un film o un reality show, mi immaginavo di trovarmi al posto degli attori che vedevo sullo schermo. Così, già da piccino, sognavo di entrare a far parte del mondo televisivo” .

Come vive la tua famiglia la popolarità?

“Durante le mie tante partecipazioni a format televisivi e/o fiction, c’è sempre stata una progressione della mia carriera e la mia famiglia l’ha presa sempre bene, forse proprio perché non è mai stata travolta dalla popolarità della mia persona, specifico, prima della partecipazione al Grande Fratello. Infatti, dopo il Grande Fratello anche loro sono diventati parte della mia popolarità. Tuttavia, non essendo abituati proprio perché sono delle persone semplici lontane dal mondo dello spettacolo, si sono un po' risentiti. Diciamo però che io faccio del mio meglio per proteggerli da un mondo che non gli appartiene perché so bene che può provocare molto stress, soprattutto a chi non è abituato ad essere fermato per strada” .

Come è stato ritrovare parte della tua famiglia?

“Sicuramente posso dire di aver ritrovato mia sorella, anche perché ad oggi con mio padre non ho ancora avuto l’opportunità di chiarirmi e/o confrontarmi. Anche se un chiarimento non penso ci potrà mai essere, ma forse un confronto prima o poi ci sarà… Con mia sorella mi sono visto diverse volte quest’estate e ci sentiamo spesso, quasi tutti i giorni tramite WhatsApp o al telefono. Purtroppo, essendo io molto impegnato e non stando molto qui a Napoli perché sono spesso fuori a causa di impegni lavorativi, non trascorro tanto tempo con la mia famiglia. Ma quando sono qui mi dedico completamente a loro!” .

E del rapporto speciale che hai con tuo fratello?

“Mio fratello si chiamo Guido e, pur essendo gemelli, siamo totalmente diversi, come avrete visto sicuramente anche in televisione. Noi due siamo molto legati, ma non abbiamo bisogno di viverci nel quotidiano perché sentiamo che ci unisce un legame ben più profondo, direi quasi viscerale che ci tiene vicini anche se non ci sentiamo o vediamo spesso. Lui continua per la sua strada: lavora in un’azienda, vive con la sua dolce metà e conduce una normalissima vita da ragazzo 27enne come tanti altri. Ma, soprattutto, fa sempre il tifo per me!” .

Ti aspettavi di trovare l’amore nella casa del Grande Fratello?

“Non avrei mai detto di trovare l’amore in questo reality. Ho partecipato al Grande Fratello divertendomi e essendo sempre me stesso. Ho preso questa esperienza come un gioco al quale ho giocato in modo sano e pulito. Poi, tra un gioco e l’altro, mi sono innamorato e questa è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Ho vissuto tanti momenti stupendi insieme a Francesca, momenti bellissimi sia dentro che fuori la Casa… Ad oggi sono di nuovo single, abbiamo messo un punto alla nostra relazione ai primi di agosto, quando erano passati solo due mesi dall’uscita dalla Casa. Forse potrà sembrare poco tempo, ma ci siamo vissuti intensamente tutte le settimane trascorse insieme. Purtroppo, è finita perché quando due persone sono così tanto diverse tra loro, prima o poi la relazione è destinata a finire. Io le auguro il meglio… Sono single ma mi sento tranquillo, sereno, felice e sono concentrato su tanti bei progetti, chi vivrà vedrà!” .

La voci del tradimento c’entrano qualcosa con la fine della tua storia con Francesca De André?

“Nel modo più assoluto, ci tengo a specificare che il motivo della nostra rottura non ha niente a che fare con tutto ciò. È finita perché eravamo incompatibili e vi assicuro che non c’è stato nessun tradimento. È vero che lei ha avuto un riavvicinamento con il suo ex ma questo è successo dopo ben 8 giorni dalla fine della nostra storia. Tutt’ora non so se siano tornati insieme oppure no, chissà… Una cosa è certa ed è che non è più affar mio” .

Ci sono flirt all’orizzonte oppure sei felicemente single?

“Sono single e non sono legato sentimentalmente a nessuno, anche perché quando quello che si prova è vero è difficile legarsi nuovamente a un’altra persona, specialmente quando dai importanza ad ogni attimo vissuto. Tuttavia, non escludo il fatto di poter innamorarmi di un’altra persona. Sia ben chiaro, non sono in cerca, ma se dovesse arrivare una persona che sappia travolgermi, perché dirle di no? Badate bene, però, questo non è un annuncio!” .

Su quali nuovi progetti stai lavorando?

“Ci sono diversi progetti a cui mi sto dedicando, tanto a livello professionale quanto sociale. Partendo dai primi, a breve inizierò a studiare recitazione a Roma con l’obiettivo di partecipare a un corso in America. Ho già definito le fasi di questo percorso professionale con la mia agenzia e per ora questo sarà il mio focus oltre, ovviamente, alla carriera nel mondo della moda che non ho intenzione di mettere da parte. Continuerò anche a seguire le mie attività di fitness e centri estetici e, attualmente, stiamo pianificando delle prossime aperture entro al fine dell’anno nella zona della provincia di Caserta e Napoli. Parlando, invece, dei progetti per la società ai quali mi sto dedicando vi racconto di uno in particolare e che consiste nell’aiutare i bambini che vivono nei quartieri poveri a trovare un’alternativa alla vita da strada. Come? Pagando la retta per fargli fare sport. Perché lo sport salva la vita. Io stesso sono stato uno di quei bambini che fino a 9 anni non ha avuto la possibilità di fare sport e all’età di circa 10 anni il mio primo anno di scuola calcio me lo hanno pagato gli assistenti sociali. Per questo motivo di tratta di un progetto che mi sta molto a cuore perché l’ho vissuto in prima persona e, ora che sono più grande, vorrei cercare di dare una mano a più bambini possibili, così da regalare un sogno anche a loro” .

Il tuo motto nella vita?

“Il mio attuale motto nella vita è: “Ancora di più”. Mi piace tanto e lo ripeto ogni volta che faccio un brindisi con i miei amici. Anche voi, ripete con me!” .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?