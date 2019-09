Gennaro Lillio a Pomeriggio5: "Francesca ha cercato un chiarimento con Giorgio e non con me"

Barbara d'Urso ha riaperto le porte del salotto di Pomeriggio5 dopo quasi tre mesi di assenza e ha dedicato la seconda parte ai gossip dell'estate. Dopo aver dedicato un'ampia pagina alla nuova storia d'amore di Paola Caruso con Moreno Merlo, la padrona di casa ha dato ampio spazio a quella, poi finita, di Gennaro Lillio con Francesca De André.

La coppia è nata durante l'ultimo Grande Fratello proprio sotto l'egida di Barbara d'Urso e si è sciolta, come dichiarato dal modello napoletano, nei primi giorni di agosto. A dare l'annuncio fu proprio Gennaro Lillio tramite il suo profilo Instagram, con una storia nella quale svelava le motivazioni della rottura con la nipote di Faber. In diretta televisiva, il modello ha dichiarato che Francesca De André non lo ha mai tradito e che il presunto riavvicinamento con il suo ex Giorgio Tambellini è avvenuto solo dopo ma non ha negato che questo lo abbia profondamente ferito. “ Francesca ha cercato un chiarimento con Giorgio e non con me ”, ha sentenziato Gennaro Lillio seduto sulle poltrone di Pomeriggio5.