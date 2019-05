George Clooney e Amal la coppia più ricca del mondo

George Clooney e Amal Alamuddin sono arrivati a Roma per promuovere la loro nuova serie televisiva Catch-22 che andrà in onda su Sky dal prossimo 21 giugno. La coppia appare sempre più affiatata e innamorata. Oltre ad essere anche molto ricca.

George Clooney e Amal i più ricchi

George e Amal appena sbarcati nella Capitale si sono regalati una cenetta romantica a base di pesce. Una spesa sostenibilissima per le loro finanze. Infatti, la loro fortuna famigliare è arrivata a oltre 266 milioni di euro, secondo quanto diffuso dai maggiori tabloid britannici proprio mentre la coppia stava cenando. Clooney, infatti, è l'attore più pagato di Hollywood, mentre Amal è l’avvocato piu celebre, battagliero e famoso del pianeta.

Anche se, a dire tutta la verità, almeno per quanto riguarda George, i suoi introiti maggiori derivano da attività al di fuori del cinema e di Hollywood. Ad esempio, solo per la pubblicità Nespresso Clooney è stato pagato 40 milioni di dollari. In più ha venduto la sua quota in Casamigos, il brand di tequila fondato con Rande Gerber, il marito di Cindy Crawford. Per quanto riguarda Amal, grazie alle sue battaglie in tribunale per la difesa di donne, stampa e minoranze ha superato i 2 milioni di sterline (oltre 2 milioni e 300mila euro). Senza contare che per amore di Amal Clooney ha rinunciato a fare da padrino al Royal Baby britannico.

La nuova serie televisiva, Catch-22, che George e Amal stanno promuovendo in giro per il mondo, è un racconto surreale e assurdo della guerra in 6 puntate. La serie è tratta dal libro antimilitarista di Joseph Heller del 1961. In Italia è uscito con il titolo di Comma 22. Nel cast ci sono anche Hugh Laurie, Christopher Abbott e Giancarlo Giannini.

