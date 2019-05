George Clooney fa uno scherzo ad Amal: “Ho leccato il pannolino di Alexander”

Conosciuto per essere uno degli uomini più affascinanti di sempre, George Clooney è anche un gran burlone e, a svelarlo, è stato lui stesso, che ha raccontato uno scherzo fatto alla moglie Amal Alamuddin mentre era in vacanza in Sardegna.

Clooney, che ha scelto l’Italia come sua seconda patria, ha acquistato due ville: una a Laglio e una in Sardegna, che definito la sua “seconda casa” e che ha scelto come location per alcune delle riprese della sua serie tv, Catch-22, in onda su Sky Atlantic dal prossimo 21 maggio. Intervistato dal settimanale Oggi, l’attore americano ha raccontato il suo amore per la terra sarda e ha rivelato di aver teso un divertente tranello alla moglie Amal e ai suoi dipendenti proprio durante la permanenza nella villa in Sardegna.