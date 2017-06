George e Amal Clooney genitori: sono nati Ella e Alexander

George Clooney (56 anni) e la moglie Amal Alamuddin (39) sono diventati genitori di due gemelli.

"Questa mattina hanno dato il benvenuto a Ella e Alexander", ha detto il portavoce dell'attore, Stan Rosenfield, "Ella, Alexander e Amal sono sani, felici e stanno bene". Poi ha scherzato: "George è sedato e dovrebbe riprendersi in pochi giorni".

Che il parto fosse imminente lo aveva già annunciato lo stesso Clooney, che pochi giorni fa aveva inviato un video invece di presenziare al ritiro di un premio per le iniziative umanitarie a Yeveran, in Armenia: "Mi sarebbe piaciuto veramente esserci, ma se nascono i miei gemelli mentre sono lontano mia moglie non mi fa più tornare a casa", aveva detto.

I due sono sposati dal 2014 e la notizia della gravidanza era arrivata solo a gennaio di quest'anno. A febbraio poi Clooney aveva confermato la notizia. "È un po' da pazzi, vero? Se mi avessero detto che un giorno sarei diventato papà di due gemelli…", aveva detto a Chi, "Sono tre anni che dicono che Amal è incinta, ma questa volta è vero".