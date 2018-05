George Michael: i familiari chiedono la rimozione dei tributi dei fan

A distanza di più di un anno dalla morte di George Michael, avvenuta il giorno di Natale di due anni fa, si torna a parlare di lui. E lo fanno i familiari del compianto cantante, lanciando un appello ai fan. La famiglia chiede, infatti, che vengano rimossi dalla sua casa a Highgate ogni tipo di tributo, in particolare i fiori che sporcano il vicino parco, formando a lungo andare una fanghiglia.

I parenti del cantante hanno chiesto che i fiori, le luci e biglietti vari vengano portati altrove affinché tutto il quartiere benestante possa riacquistare la tranquillità perduta. A tal proposito, hanno promesso che ristruttureranno il parco malandato piantando un nuovo tappeto erboso.

Il messaggio rivolto ai fan è stato postato sul sito internet del cantante dal padre Jack e dalle sorelle Yioda e Melanie Panayiotou, che si sono rivolti a lui definendolo affettuosamente "Yog". Nel messaggio hanno voluto ringraziare tutti coloro i quali hanno omaggiato e celebrato George Michael ricordando loro quanto fosse apprezzato e amato. A proposito dello stato in cui versa il suddetto parco, anche il presentatore della BBC e critico del Times, Giles Coren, ha lasciato un messaggio pieno di sdegno sul suo profilo Twitter.

Ricordiamo come, a suo tempo, ci fu un acceso dibattito sull'opportunità o meno di erigere una statua di bronzo a grandezza naturale al di fuori della proprietà di Michael, finanziata dalla sua casa discografica, la Sony. Per porre fine a questa discussione, la famiglia del cantante decise di non erigere una statua in sua memoria perchè egli era una persona riservata e avrebbe considerato imbarazzante un tale gesto.