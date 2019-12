Georgina Rodriguez da urlo sulla neve

Piste da sci come passerelle. Ed è così che, sotto le feste, i riflettori si accendono sulle montagne innevate che fanno da sfondo agli scatti in versione look da neve delle celebrità. Infatti, settimane bianche e weekend sottozero vengono costantemente documentati via social dai protagonisti – italiani e internazionali – del mondo dello spettacolo. I follower, dal canto loro, non possono far altro che ammirare il loro stile, al calduccio dall’altra parte dello schermo.

Tra loro non poteva certo mancare la splendida fidanzata di Cristiano Ronaldo. Si tratta di Georgina Rodriguez che ha trascorso i giorni prima di Natale sulla neve in compagnia della famiglia al completo. Ed è proprio qui che Georgina si è fatta immortalare come mamma di dei bellissimi bambini ma anche come donna e compagna del calciatore della Juventus cinque volte vincitore del Pallone d’oro che non rinuncia alla moda, ma soprattutto alla sua sensualità – anche nei climi più sfidanti.

È così che, in un post condiviso su Instagram, la stessa Georgina fa un paragone con Frozen, l’ultima piccola perla d’animazione della Disney. Stessi paesaggi innevati e panorami rocciosi, con l’unica differenza che la protagonista è mora e non bionda – la "Frozen morena" appunto.

Ed è proprio sulla neve che Georgina Rodriguez ha scattato delle fotografie da far perdere il fiato. In una di queste, pubblicate sul suo profilo Instagram, si mostra in una posa da urlo. Il suo sguardo è travolgente e la posa ha attirato l’attenzione di tutti. Il motivo? Il lato B in primissimo piano. Ecco il post:

Con quasi 2 milioni di like e altrettanti commenti, lo scatto di Georgina nel suo regno innevato ha conquistato davvero tutti. "Regina delle nevi" , "Incantevole" , "La mamma più bella delle nevi" , "Da togliere il fiato" e "Meravigliosa" . Non sono mancati, però, anche commenti ai limiti dell’osé. Un utente scrive: "Ora capisco perché la neve è bianca…" . E un altro: "Dopo questa foto nevica persino nei miei pantaloni…" . Tuttavia, un utente ha voluto far notare quanto la posa di Georgina fosse artefatta e lontana dalla vera vita di montagna, studiata appositamente solo per soddisfare gli utenti di Instagram. "Sì, come no… come se tutti si accovacciano sulla neve quando sciano, per di più senza guanti…" , ha scritto con fare polemico.

Insomma, Georgina è tutta da amare o odiare. Sta di fatto che dalla soffice neve, la famiglia di Ronaldo è già passata a trascorrere una vacanza al caldo in riva al mare. Il giorno di Natale, infatti, l’intera famiglia ha augurato buone feste da una magnifica spiaggia di Dubai.

