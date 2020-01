Gerardina Trovato esclusa da Sanremo 2020: "La Caritas mi dà 80 euro al mese"

C'è grande attesa per l'inizio del Festival di Sanremo 2020, che si terrà al Teatro Ariston della riviera ligure dal 4 all'8 febbraio. Mancano quindi pochi giorni all'inzio della nuova edizione della kermesse e, intanto, già si sono sollevate le prime polemiche. Oltre allo sfogo giunto da Lisa, la cantante vincitrice dell'edizione 2018 di Ora o mai più, che si è detta delusa per non essere stata confermata a Sanremo nonostante Amadeus abbia in passato pensato di concederle l'accesso diretto alla gara musicale in arrivo, ora emerge una nuova polemica. A sfogarsi, adesso, è un'altra esclusa da Sanremo 2020, Gerardina Trovato. La cantautrice originaria di Catania e classe 1967 ha lamentato -in un'intervista esclusiva concessa a Il messaggero- di essere stata esclusa con un messaggio breve, dalla gara di Sanremo 2020.

In occasione del suo ultimo intervento rilasciato alla nota fonte, la Trovato si è abbandonata ad uno sfogo sulle sue condizioni di salute e anche su quelle economico-finanziarie. "Vogliono farmi interdire. Ho bisogno di soldi", è il disperato grido che ha lanciato l'artista siciliana. In molti, probabilmente, non conoscono molto sul conto dell'intervistata. Ma tra gli anni '90 e e i primi anni '00, la Trovato era una delle protagoniste dello scenario della musica italiana. Nel lontano 1993, infatti, Gerardina partecipò al Festival di Sanremo in qualità di concorrente tra le "Nuove proposte" e conseguì il secondo posto, piazzandosi alle spalle di Laura Pausini e "La solitudine", con il brano "Ma non ho più la mia città". Con lo scorrere del tempo, la notorietà della 52enne è sfumata e nell'ultima intervista non ha nascosto le sue difficoltà. "Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva -ha dichiarato-, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. [...] Anche dal punto di vista economico me la passo malissimo. Ho finito tutti i soldi che avevo".

Gerardina Trovato rivela la sua battaglia