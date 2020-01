Lisa si sfoga sulla promessa infranta da Amadeus: "Non c'è continuità nelle sue parole"

C'è grande attesa per il via al Festival di Sanremo 2020, che si terrà al Teatro Ariston della riviera ligure dal 4 fino all'8 febbraio. Manca quindi poco più di un mese all'inizio dell'attesa kermesse musicale, che verrà condotta da Amadeus, e proprio sul conto di quest'ultimo si è già sollevata una prima polemica in rete.

Ad iniziare l'anno 2020, sferrando un attacco mediatico ad Amadeus, è stata la vincitrice dell'edizione 2018 di Ora o mai più, talent-show musicale condotto sempre dal presentatore e volto Rai originario di Ravenna e classe 1962. Secondo quanto emerso in rete nelle ultime ore, Amadeus aveva espresso - un anno fa circa- il desiderio di vedere a Sanremo i vincitori dell'allora edizione 2018 del suo talent. "Sarebbe bellissimo -aveva, infatti, dichiarato, in un suo intervento esclusivo rilasciato a TvBlog- che il vincitore di Ora O Mai Più possa andare al Festival, sarebbe il cerchio che si chiude”. “L’ideale sarebbe prevedere che il vincitore di Ora O Mai Più - aveva, poi, aggiunto in un'altra intervista, concessa a Vanity Fair- partecipi di diritto al prossimo Festival di Sanremo. Sarebbe il percorso perfetto, un cerchio che si chiude. Lisa o Massimo Di Cataldo, a Ora O Mai Più l’anno scorso, sul palco dell’Ariston si sarebbero fatti rispettare”.

Tutte dichiarazioni quest'ultime che hanno, a quanto pare, disatteso le aspettative maturate da Annalisa Panetta in arte Lisa, una cantante originaria di Siderno e classe 1977. Infatti, così come si apprende sul suo profilo Twitter, la diretta interessata si è recentemente lasciata andare ad uno sfogo su quella sorta di "promessa" non mantenuta di Amadeus, per la quale lei avrebbe dovuto partecipare a Sanremo 2020. “Tutti mi chiedono se sia vero che Ora o mai più - ha scritto, in un tweet al veleno- dalla prossima edizione si chiamerà Ora e mai più... francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato!!! #oraomaipiu #amadeus #vincitrice 1 edizione 2018 …”. E all'ultimo cinguettio, si era poi aggiunto un nuovo sfogo dell'artista sulla bocciatura della sua canzone al Festival: “Ci sono rimasta male, non ho trovato continuità con quelle che erano le sue parole (Lisa allude sempre al desiderio espresso da Amadeus, di vederla sul palco di Sanremo, ndr). Sono rimasta perplessa, quando ho letto il messaggio di Amadeus. Se un brano non ti piace, dici 'non mi piace', 'fa ca*are', 'non è un brano da Sanremo'. Invece no, ha detto che è 'un brano interessante'".

Lisa non è confermata nel cast di Sanremo 2020

Sulla delusione provata, per non essere stata - di fatto- confermata nel cast dei concorrenti in gara a Sanremo 2020, Lisa ha lasciato intendere, inoltre, che non disdegnerebbe l'idea di ricandidarsi alla gara di Sanremo: "La prossima volta presenterò un brano di merda, così magari le cose cambiano. Io nemmeno volevo presentarmi a questo Festival, i fan mi hanno chiesto di farlo anche per le dichiarazioni rilasciate da Amadeus, che voleva vedere i vincitori di Ora o mai più sul palco di Sanremo (…)". Con spirito battagliero, infine, fa sapere che intende fare luce sul suo caso: "Mi sono rotta le scatole, non sto zitta, come fanno altri miei colleghi. Non è il doverci essere per forza a Sanremo. Qui c’è qualcos’altro, che non comprendo, non mi piace e non trovo giusto. (…) Voglio combattere contro questo meccanismo atroce, che non capisco. (…) Amadeus mi ha assicurato che è una sua decisione, nessuno decide per lui. Io gli credo e, a maggior ragione, ci rimango male...”.