Geri tradisce ancora le Spice Girls? Fan furiosi contro di lei

Nessun nuovo tour per le Spice Girls e ancora una volta per colpa di Geri Halliwell che già nel 1998 lasciò la band, decretandone la fine. Il gruppo si sciolse e lei tentò la carriera da solista prima di ritirarsi dalle scene per sposarsi con il team manager di Formula 1 Christian Horner e trasformarsi da bomba sexy in sofisticata lady inglese.

A Wembley, poche settimane fa, in occasione dell’ultimo concerto del “Reunion Tour” Geri si era scusata per avere lasciato la band. A testa china e con voce commossa aveva preso il microfono, a sorpresa, per togliersi dal cuore un grande peso.

“Mi dispiace davvero tanto di essermene andata! Ero solo una ragazzina viziata. È bello essere di nuovo con le ragazze che amo!” aveva detto, facendo esplodere in un boato di gioia i migliaia di fan accorsi a rivedere sul palco le loro eroine. Geri era tornata e, nonostante l’assenza di Posh Spice, la leggenda poteva ricominciare.



Mel B aveva così annunciato a “Good Morning Britain” un nuovo tour, questa volta in Australia, per il prossimo febbraio, precisando che molto probabilmente anche questa volta Victoria Beckham avrebbe dato forfait, senza prevedere però un’altra assenza eccellente, quella di Geri, che sembra essersi rimangiata le scuse di Wembley.

Secondo il tabloid inglese “The Sun” Ginger Spice ancora una volta starebbe per far deragliare tutti i piani delle Spice Girls, in particolare quelli di un ipotetico e grandioso tour mondiale perché Geri Horner è pronta a lasciare di nuovo.

Dopo la tournée di 13 date nel Regno Unito del mese scorso, la popstar 46enne sarebbe riluttante all’idea di andare in tour per il mondo. Una fonte vicina al gruppo ha dichiarato: "Tutte le altre ragazze vogliono portare il loro “Spice World Show” a livello internazionale. Si sono divertite moltissimo e sanno che c'è una grande richiesta da parte dei loro fan al di fuori del Regno Unito. Anche Geri ha adorato il tour, ma è stato molto difficile per lei, tanto che guarda alle tre serate finali sold out al Wembley Stadium di Londra come al finale perfetto della sua carriera. Il punto è che Geri non vuole stare lontana a lungo dai suoi figli, per lei non ne vale la pena, ha altre priorità”.

E nemmeno la prospettiva di guadagni da capogiro sembra poterle far cambiare idea. Si ritiene, infatti, che Emma Bunton, 43, Mel C, 45, Mel B, 44 e Geri abbiano guadagnato 10 milioni di sterline ciascuna dalla loro reunion di sole 13 date nel Regno Unito. Se facessero più date e questa volta all’estero dove hanno milioni di fan, i loro guadagni potrebbero essere stratosferici.

I rumor del “Sun” hanno già messo in subbuglio i social dei fan che nei loro post mescolano la rabbia contro Geri alla tristezza di veder nuovamente conclusa la parabola artistica delle Spice. Fino a ieri tutti sognavano un favoloso tour mondiale e un nuovo disco e adesso tutto sembra andare in frantumi.



