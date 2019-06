Spice Girls, è polemica con Victoria Beckham

Mel B delle Spice Girls in una intervista in tv a “Good Morning Britain” si è detta " dispiaciuta che Victoria Beckham non abbia mai trovato il tempo di fare un salto almeno per salutarci durante il tour. Sarebbe stato bello vederla l’ultima sera a Londra, non dico sul palco, ma almeno tra il pubblico ".

Intercettando il malumore dei fan che si aspettavano che Posh Spice facesse, come promesso, una apparizione a Londra, con marito e figli, per seguire il concerto finale di Wembley, Mel B ha detto di non conoscere i motivi per cui la Beckham sembra quasi voler prendere le distanze dalla band di cui un tempo faceva parte.

“ Vi sembro una che conosce il motivo? Avrà le sue ragioni, ma io sinceramente non le conosco. Mi dispiace per questa storia. Noi della band ci sosteniamo a vicenda, in tutto ciò che facciamo. Che sia un matrimonio o uno show. Comunque siamo tutte adulte e non ci resta che rispettare questa sua scelta ”, ha detto la cantante in diretta tv.

I fan sui social sono meno accomodanti e non perdonano a Victoria Beckham soprattutto il fatto di aver promesso di presenziare al gran finale a Wembley pur sapendo già da mesi invece di dover essere in Spagna, a Siviglia, al matrimonio di Sergio Ramos. “ Sei solo una snob, non saresti niente senza le Spice ” le scrivono gli hater sui social, delusi dalla sua assenza. E la accusano di “ guadagnare sulle spalle della fatica delle altre ” dopo aver scoperto che incasserà presto un assegno di almeno 30mila sterline senza aver mosso un dito.