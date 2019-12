Gessica Notaro si mostra senza benda dopo l'intervento: "È andato tutto bene"

Sono trascorsi quasi due anni. Era il 10 gennaio 2017 quando Edson Tavares aggredì Gessica Notaro con l'acido in una fredda notte invernale, mentre la miss stava rincasando. Quell'aggressione ha lasciato segni profondi in Gessica, che da quel momento è stata costretta a vivere con una benda all'occhio sinistro. Benda che tra poco, forse, potrà finalmente togliere.

Sono stati lunghissimi mesi di grande calvario per Gessica Notaro, che negli ultimi 23 mesi si è dovuta sottoporre a innumerevoli interventi chirurgici per cercare di porre rimedio ai danni causati da un'aggressione vile, senza giustificazioni. L'ultimo, ma solo in ordine tempo, la Notaro l'ha subito qualche ora fa all'ospedale Bufalini di Cesena. I medici hanno dovuto tagliare le palpebre dell'occhio sinistro, cucite all'epoca per cercare di salvarne la funzionalità. "È andato tutto bene", ha esultato la ragazza a pochi minuti dalla fine dell'operazione.

L'annuncio dell'operazione è stato dato dalla stessa Gessica Notaro, che su Instagram ha postato la prima foto senza la benda da quel giorno di gennaio del 2017. L'intervento si è reso necessario per verificare le condizioni dell'occhio a distanza di tempo e valutare il da farsi per il prossimo futuro. L'intervento, eseguito da una equipe di eccellenza, è andato perfettamente e il prossimo passo per Gessica Notaro sarà il trapianto di cornea, nella speranza che porti i risultati desiderati.

Come scrive la stessa ragazza, stando ai controlli eseguiti dai medici, il suo occhio sta strutturalmente bene. Ciò non significa che abbia ripreso la funzionalità, perché per quella è necessario aspettare ancora e, soprattutto, attendere il trapianto di cornea. Ovviamente l'occhio di Gessica Notaro sarà ancora un “sorvegliato speciale”, tanto più adesso che è stato riaperto e che quindi potrebbe essere soggetto a problemi di varia natura.

Da quando è stata vittima della brutale aggressione del suo ex fidanzato, Gessica Notaro è diventata una paladina della lotta contro la violenza sulle donne. Ha rincorso i suoi sogni e ha portato in televisione la sua battaglia, dimostrando di non avere nulla di cui vergognarsi. Con i segni evidenti sul suo corpo e un ampio campionario di bende per l'occhio abbinate agli abiti indossati, ha partecipato a Ballando con le stelle e a innumerevoli programmi televisivi, sempre con il sorriso e con la grinta che il pubblico ha imparato a riconoscerle. Il processo contro Edson Tavares sta andando avanti e sono già arrivate le prime condanne per l'uomo ma quella di Gessica Notaro non è una battaglia personale. Si è fatta portavoce di tantissime donne vittime come lei della follia umana, per gridare al mondo che nonostante tutto non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni, anche se qualcuno prova a distruggerli.

L'intervento non è stato una passeggiata di salute per Gessica Notaro, che nelle foto che ha postato indossa ancora la casacca operatoria e gli elettrodi per il monitoraggio. Eppure fa il segno della vittoria con la mano, perché nonostante tutto, è stata lei a vincere.