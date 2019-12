Gessica Notaro toglie la benda dall'occhio ​sui social: "Devono operarmi di nuovo"

Gessica Notaro, la modella riminese ed ex Miss Romagna 2007, sfregiata dall'acido nel 2017 dall'ex compagno Edson Tavares, è stata operata all'occhio sinistro. L'ex concorrente di "Ballando con le Stelle" ha raccontato il delicato momento pre operatorio con un video pubblicato, poche ore fa, sui social network. La Notaro ha condiviso sulle sue pagine Facebook e Instagram questo importante momento della sua vita, registrando un breve filmato dalla sala d'attesa dell'ospedale "Bufalini" di Cesena, dove si è sottoposta all'intervento.

L'operazione, come lei stessa ha tenuto a precisare nel video amatoriale, si è resa necessaria per valutare lo stato dell'occhio sinistro, gravemente lesionato dopo l'aggressione subita due anni fa: " Sono in pre sala operatoria. Oggi non è un vero e proprio intervento, ma è un giorno particolare perché oggi devono tagliare nel mezzo le due palpebre che sono state cucite in questi due anni, per vedere che succede all'interno dell'occhio ". L'intervento all'ospedale di Cesena era dunque in programma già da tempo, un'operazione di prassi richiesta dai medici che la seguono per valutare le reali condizioni del bulbo oculare e le cui palpebre furono cucite subito dopo l'aggressione.