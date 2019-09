GF 16, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono tornati insieme

Dopo le incomprensioni delle scorse settimane in cui sembrava che ormai la storia tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, nata durante l'ultima edizione de “Il Grande Fratello” e proseguita tra alti e bassi, una volta usciti dalla Casa più spiata d’Italia, fosse ormai terminata, adesso pare che sia tornato il sereno nella coppia.

Come rileva il blog di Isa e Chia, c’erano già state delle voci insistenti su un loro ritorno di fiamma dopo che erano sttai avvistati insieme a Napoli. Ma adesso la conferma che i rapporti tra i due si sono davvero riallacciati è arrivata dai diretti interessati, che sui loro profili Instagram si sono ritratti insieme in alcuni video che li vedono insieme a Verona dove la Nasoni ha deciso di raggiungere l’imprenditore veronese.

Qui stanno trascorrendo nuovamente del tempo insieme, andando in giro in moto e divertendosi a un concerto all’Arena in occasione del “Power Hits Estate 2019”, come documentano entrambi sui loro profili social.

Che la ternana sia riuscita finalmente a far breccia nel cuore del bel Daniele che, a differenza di lei, così passionale e già sicurissima nella Casa dei suoi sentimenti verso di lui, ha sempre mantenuto un atteggiamento più pacato e un grande riserbo su ciò che provava verso la " ragazza col cuore di latta ", come l'ha definita Irama in una celebre hit a lei ispirata.