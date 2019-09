Gf, Ambra Lombardo: "Sono stata male per un amore malato"

Dopo essere diventata protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Ambra Lombardo ha concesso un'intervista esclusiva al programma radiofonico Non succederà mai più, trasmesso su Rai Radio e condotto da Giada Di Miceli. Nel suo intervento radiofonico, avvenuto in un collegamento dalla clinica presso cui Ambra si è sottoposta ad una mastoplastica additiva, la sexy professoressa ha rivelato di essere giunta alla scelta di farsi rifare il seno, dopo essere dimagrita in modo eccessivo. E il forte dimagrimento - a detta della stessa insegnante- è seguito ad una relazione turbolenta e all'insegna della violenza.

"Ho deciso di rifarmi il seno - ha fatto sapere l'ormai ex gieffina Ambra Lombardo, ospite in radio- perché si era svuotato a causa di un forte dimagrimento. Sono stata poco bene a seguito di un amore malato e di maltrattamenti domestici. Per questo ho perso molto peso e ovviamente il seno".

Ambra invita a denunciare le violenze domestiche, dopo il Grande Fratello

Circa la violenza che sostiene di aver subito da parte del suo ex storico, l'ultima fiamma di Kikò Nalli, Ambra Lombardo, ha voluto lanciare, in onda su Rai Radio, un messaggio importante destinato a tutti coloro che non riescono a denunciare i partner violenti: "L’errore più grosso che io abbia potuto fare è stato quello di non denunciare".