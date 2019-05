Gf, Daniele Dal Moro confessa: “Ho avuto una vita sregolata, ho toccato il fondo”

E’ uno dei personaggi più taciturni all’interno della Casa del Grande Fratello 16, ma nelle ultime ore Daniele Dal Moro ha deciso di aprirsi e raccontare un aspetto sconosciuto e molto privato della sua vita.

Daniele, che è finito spesso al centro dell’attenzione per il suo flirt con Martina Nasoni, ha trovato in Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi due amici e due spalle sulle quali potersi appoggiare nei momenti di difficoltà. Così, riconoscendo nei gieffini due persone delle quali potersi fidare ciecamente, Dal Moro ha deciso di raccontarsi e di rivelare loro di aver avuto un passato molto difficile, fatto di sregolatezze che lo hanno portato a toccare il fondo.

“ Io non ho mai raccontato niente agli altri non per paura del giudizio delle persone ma perché mi fa star male e so che ci sono cose peggiori ma io ho toccato il fondo davvero – ha rivelato Daniele lasciando Michael e Gianmarco quasi interdetti - . Voi due siete le persone alle quali voglio più bene di tutti qui dentro, io ho avuto una vita sregolata, ho avuto un periodo molto doloroso nella mia vita in cui ho intrapreso una strada difficile ”.