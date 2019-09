Gf, Daniele Dal Moro sotto accusa: "Ci provi con un’amica di Martina Nasoni"

Dopo aver fatto parlare a lungo di sé, per via della sua love-story cominciata con Martina Nasoni tra le mura del Grande Fratello 16, Daniele Dal Moro è tornato a dividere l'opinione del web.

Nel corso di una nuova videodiretta condivisa con i follower su Instagram, Daniele Dal Moro ha fatto sapere di essersi aggiudicato dei peluche a Gardaland, degli oggetti che si sono ben presto rivelati oggetto della discordia tra gli utenti in rete. Alcuni fan di Martina Nasoni si sono infatti scagliati proprio contro l'ex gieffino, in particolare sotto l'ultimo post di Daniele.

"Mai abbattersi. La vita è solo un gioco", aveva scritto Dal Moro nella descrizione della sua ultima foto postata su Instagram. "A te mi sa che Madre Natura ti ha donato solo la bellezza -scrive qualcuno, scagliandosi contro l'ex gieffino - dimenticandosi tutto il resto. Sei un ragazzo senza tatto. Oggi nella diretta, con tanto di faccia da cucciolo innamorato, avevi detto che avevi preso due peluche: uno per te e l’altro per un’altra persona, e poi verso la fine dici che quel peluche era per Veronica".

Daniele Dal Moro attaccato in rete

In molti si chiedono chi sia Veronica, la ragazza che per alcuni internauti sarebbe subentrata al posto de "La ragazza con il cuore di latta", nel cuore di Dal Moro. "Ma che ca..o fai questa faccia da cucciolo innamorato? - è il commento al vetriolo di un altro utente, che critica Dal Moro -. Adesso ci provi con questa Veronica, che è pure amica di Martina? Che schifo che sei. Martina può ringraziare il cielo che si è liberata di te. Tu non sei per le donne. Tu le donne non riesci a renderle felici. Sei un st…zo".

La tanto chiacchierata Veronica è un'amica della vincitrice del Gf16, Martina Nasoni, per la quale però Daniele nutrirebbe solo simpatia. E, intanto, agli ultimi attacchi ricevuti sui social, Daniele Da Moro risponde così: "Un caso perso".

