Gf, Daniele stanco di Gennaro e Francesca: "Basta urla"

L’ultima furiosa lite tra Gennaro Lillio e Francesca De André ha creato dei malumori nella Casa del Grande Fratello 16 e Daniele Dal Moro è intervenuto per chiedere ai due di smetterla di urlare.

Dopo la semifinale del reality show, la gioia dei concorrenti che sono arrivati fino all’ultimo appuntamento con il GF è stata interrotta dallo scontro acceso tra Gennaro e Francesca. Lei lo ha accusato di essersi schierato dalla parte dei suoi detrattori e di non aver fatto nulla per difenderla, ma i toni si sono alzati quando l’ira della De André si è trasformata in violenza: ha scagliato per terra un piatto pieno di cibo e ha inveito contro Gennaro usando termini impronunciabili. Tutto è accaduto davanti agli sguardi attoniti degli altri ragazzi e, al risveglio nella Casa, Dal Moro ha chiesto un po’ di tranquillità.