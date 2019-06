Gf, Francesca De André minaccia di uscire dopo una lite furiosa con Gennaro

L’attenzione degli spettatori del Grande Fratello 16 torna a concentrarsi su Francesca De André che ha minacciato di abbandonare la Casa dopo una lite furibonda con Gennaro Lillio.

Lo scontro tra i due concorrenti del reality show si è acceso al termine della puntata del 3 giugno, quando Francesca ha accusato Gennaro di essersi schierato dalla parte dei suoi accusatori e di non averla difesa durante un appuntamento nel quale è stata massacrata da chiunque. Lillio ha tentato di mantenere la calma, ma la furia della De André ha superato ogni limite. A tu per tu con l’amico, Francesca ha lanciato per terra il piatto pieno di cibo e ha iniziato ad inveire contro il napoletano: “ Mi hanno massacrata e tu ti sei unito agli altri! Mi fai schifo. Omuncolo che non sei altro, verme! Ti devi vergognare volevi farmi passare da gelosa e invidiosa di Taylor. A chi devi fare il favore? A chi? Mi hai detto che devi fare un favore a una persona e fare lo scemo con Taylor Mega . Parla chiaro. Sei un infame. Hai due arachidi al posto dei cog.....! ”.

La scenata è avvenuta davanti agli occhi increduli degli altri concorrenti, che hanno tentato invano di sedare l’ira della De André. “ Tu sei uno scemo Io non ci sto con una faccia di me... come lui una settimana. Un cretino. Ma f....ti. Uomo di me..., sei solo un uomo di me...! ”, ha continuato ad urlare Francesca, che poi ha chiesto a gran voce di poter abbandonare la Casa di Cinecittà. Questa volta, però, Gennaro non le è andato incontro, ma ha fatto una richiesta alla produzione del Gf. “ Spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti contro di lei, mi ha scaraventato le cose via dalle mani ed era aggressiva urlava e mi offendeva – ha detto Lillio - . Mi ha dato un ceffone alle mani. Con me ha chiuso davvero, questa non posso perdonargliela, stretta di mano ognuno per la sua strada. Tirarmi gli schiaffi ti rendi conto?! E menomale sei intervenuto, perché lei poteva anche fare di peggio contro di me ”.