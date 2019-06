Gf, Taylor Mega e Erica Piamonte si lasciano andare a effusioni

Taylor Mega è entrata nella casa del Gf 16 come “tentatrice” per Gennaro Lillio, il biondo modello napoletano che invece fin dall'inizio ha dimostrato di avere un fortissimo feeling con Francesca De André. Nelle intenzioni del Grande Fratello, la presenza di Taylor Mega avrebbe dovuto creare zizzania tra Gennaro e Francesca. In effetti così è accaduto, visto che la nipote di Faber ha mostrato subito una forte gelosia nei confronti dell'influencer friulana. Ma questa non è stata l'unica reazione suscitata da Taylor Mega all'interno della Casa, dove la sua avvenenza ha fatto breccia anche in un'altra persona.

Erica Piamonte ha dichiarato fin dall'inizio della sua avventura al GF 16 di provare attrazione sia verso gli uomini che verso le donne e la Mega sembra particolarmente colpito la sua attenzione. Durante un momento di relax in giardino le due si sono lasciate andare a effusioni bollenti davanti agli altri inquilini della Casa, regalando un momento particolarmente infuocato. Da quando è uscito Gaetano Arena, a Erica Piamonte sono mancati i momenti di intimità e di tenerezza e probabilmente il sex-appeal di Taylor Mega ha fatto scattare la scintilla. È stata l'influencer friulana a fare il primo passo verso la commessa toscana, sfiorandole il collo con teneri baci per svegliarla. Dopo un primo momento di imbarazzo, Erica ha però ricambiato le effusioni, accarezzando la schiena di Taylor con dolcezza durante il momento relax in giardino.

Le ultime due edizioni del Grande Fratello di Barbara d'Urso sono state caratterizzate da una fortissima componente rainbow, coerente con le battaglie che la conduttrice porta avanti quotidianamente nei suoi programmi. La libertà di espressione sessuale dei concorrenti è l'espressione di questa linea impressa al programma. Dopo le dichiarazioni di Cristian Imparato sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi sono arrivate le effusioni tra Taylor Mega e Erica Piamonte. Nella casa del Grande Fratello già l'anno scorso si era vissuto un momento lesbo in diretta nazionale tra Veronica Satti e la sua compagna, che era entrata per una sorpresa alla sua amata, concorrente del GF 15.