Gf, il duro confronto di Paola con Matteo: "Mi hai detto che per te sono morta"

Per una storia che finisce, ce ne è sempre una che inizia, lo sanno bene Paola Di Benedetto, Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Matteo Gentili, concorrente del Gf Nip e ex di Paola.

Come allora Francesco Monte era entrato nella Casa per capire il comportamento della sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez, oggi Paola Di Benedetto è entrata dalla porta rossa "per mettere un punto a questa storia". La bellissima modella è stata fidanzata per quattro anni con Matteo, poi lo scorso dicembre i due si sono lasciati e "io sono partita per l'Isola da single, te lo avevo detto chiaramente". E proprio in Honduras la Di Benedetto ha conosciuto Monte e ora i due sono una coppia.

Così, nel corso della seconda puntata del Gf, Paola Di Benedetto ha cercato il confronto con il suo ex. "Loro non si vedono dal primo gennaio - ha spiegato Barbara D'Urso - lei ora vive la sua storia con Francesco Monte. La sua storia è finita proprio sul divano del Gf. Nel corso di questa settimana lui ha parlato spesso di loro e ora Paola vuole il confronto".

E dopo questa premessa, la modella è entrata nella Casa e i due si sono incontrati. Dopo il gelo iniziale, Paola ha rotto il ghiaccio: "Mi devi far parlare e poi puoi rispondere. Chiunque mi ha sconsigliato di essere qui, ma se mi conosci sai che faccio sempre quello che voglio. Non sono qui per accusarti, per parlare male di te o litigare. La mia Isola doveva essere positiva, ma mai mi sarei aspettata una situazione del genere. Sono tornata e ti ho trovato che parlavi di noi, mi hai dato in pasto al pubblico, hai dato la nostra storia in pasto al pubblico. Sono venuta qui per mettere un punto a questa storia che ormai è finita da tempo. Lo faccio per te, per me e le nostre famiglie. Noi siamo stati insieme 4 anni e insieme facevamo invidia al mondo. Io un giorno ho capito che non c'era più amore e quindi dopo tempo ho preso coraggio. Non ci siamo sentiti, fino al 31 dicembre, il primo gennaio ci siamo visti e ci siamo baciati. Ci sono cose che devono rimanere in una coppia, ma tu non lo hai fatto. C'è stato questo bacio perché mi sono trovata davanti te che ti ho amato alla follia per 4 anni però sono stata chiara nel dirti che avrei intrapreso da single la mia Isola"

E ancora: "Questa persona non l'ho cercata, non l'ho voluta, è capitata. Quello che c'è stato sull'Isola lo sappiamo io e lui. Ma esigo che tutti sappiano che io ero libera, io non accetto che si parli di tradimenti. Non ho aspettato che tu uscissi dal Gf? E' vero, però io non avrei mai voluto parlarne in pubblico, ma tu lo hai fatto e quindi è giusto che io abbia la possibilità di dire la mia...". Paola, nel suo discorso, cita più e più volte Francesco Monte, ma mai lo nomina.

Così è arrivata la dura risposta di Matteo Gentili: "Mi sorprende che tu sia qui, hai avuto 2 o 3 mesi per scrivermi e sai quanto ho sofferto. Io il tradimento lo intendo come fiducia. Tu non hai avuto un briciolo di rispetto per uno che ti ha amato. Mi hai fatto male, mi hai ferito. Rispetto viene prima di tutto. In un mese di tempo non mi hai mai scritto. Sei venuta in tv davanti alle telecamere per parlare con me? Il punto che tu hai messo questa sera, io l'ho messo tre mesi fa. Non hai avuto rispetto, un briciolo di cuore e vieni qui stasera? Le tue ragioni non le volevo neanche sentire".

La risposta del concorrente del Gf ha parecchio infastidito Paola che ha voluto ribadire di essere andata all'Isola dei Famosi come persona single e "ti auguro di non doverti mai trovare in una situazione del genere, ma non puoi decidere quando il destino ti fa incontrare una persona. Non ho deciso di interrompere la nostra storia del giorno alla notte".

Ma neanche Matteo ci sta a questa risposta e accusa la sua ex compagna di aver aspettato il confronto in televisione solo per visibilità. E visto che gli animi si stavano surriscaldando, Barbara D'Urso ha separato i due, anche se prima di andarsene la modella ha esclamato: "Ho sentito che hai rilasciato un'intervista dove hai detto che io sono morta per te. Le parole si pesano, hai detto tante cattiverie. Io dico che quello che ha sbagliato sei tu perché non si parla con una persona che non ha la possibilità di rispondere". E secca arriva la replica di Gentili: "Non hai avuto un briciolo di rispetto, il giorno prima mi hai detto ti voglio bene, poi ti sei buttata fra le braccia di un altro".