Gf, Erica ha chiuso con Gaetano: "La roba che ha detto non mi è piaciuta"

Tra Erica e Gaetano è già tutto finito, ancor prima di iniziare: a spiegare i motivi che hanno portato all'allontanamento dei due ex inquilini della casa del Grande Fratello è stata la Piamonte, la quale durante una diretta Instagram si è rivolta ai suoi fan rispondendo alle domande che le venivano rivolte con estrema sincerità, tanto che le sue parole hanno assunto tutta l'aria di uno sfogo. E' chiaro che l'attenzione dei follower della giovane si sia concentrata sul rapporto che aveva instaurato con Gaetano.

"Con Gaetano non è mai iniziata e quindi non si può neanche dire che sia finita" , ha affermato Erica, chiarendo subito che non sebbene vi fossero state le premesse per l'inizio di una conoscenza, una volta spenti i riflettori qualcosa le ha fatto cambiare idea. " Vi dico la sincera verità. Ho riguardato i video quando sono uscita, la roba che ha detto Gaetano non mi è piaciuta, non mi interessa se era prima, dopo o durante ", ha spiegato la Piamonte scendendo nel dettaglio. " Se devo iniziare un rapporto che sia bello dall’inizio alla fine. Non voglio un rapporto né di amicizia né di amore che inizia male. Se c’è qualcosa che non mi torna, non inizio" , ha poi proseguito la ragazza.

"Mi sono rotta di essere troppo buona. Mi sono rotta di perdonare chi non merita di essere perdonato, in generale. Questo è quanto" , ha voluto aggiungere Erica. Dalle parole della giovane traspare senza dubbio delusione, ma di fronte alle domande dei fan che le chiedevano se ciò che si è visto all'interno della casa del Gf, l'ex gieffina ha voluto esprimersi con estrema chiarezza. "In Casa era iniziato qualcosa che non era un fidanzamento. Non scherziamo. Da iniziare un qualcosa a dire vi siete lasciati… Io so cosa vuol dire stare insieme a una persona. Non abbiamo fatto niente oltre a un bacio" , ha specificato Erica.

Pare che non vi sia futuro per Erica e Gaetano: quest'ultimo con le sue parole ha perso la fiducia della ragazza, la quale non pare voler concedere nessun'altra possibilità. "Buona sì ma fessa no!” , ha concluso la giovane. A questo punto, i fan hanno chiesto ad Erica di spiegare che cosa la unisce a Gianmarco: ad Onestini la Piamonte dedicherà del tempo in seguito e molto ci sarà da dire, visto che un bacio comparso in rete tra i due sta già facendo sognare i più romantici.

