Gf, Erica Piamonte criticata sui social: "Con sto muso a c... di scimmia"

Dopo essere finita al centro del gossip, per aver instaurato un forte legame d'amicizia con Taylor Mega nella casa del Grande Fratello 16, l'ex gieffina Erica Piamonte fa ancora parlare di sé. Questa volta la fiorentina ha voluto rendere noto sul suo profilo Instagram di essere stata pesantemente attaccata dal popolo del web, in particolare da un utente, le cui parole cirtiche, tuttavia, sembrano scivolarle addosso.

"Cafona! Ma chi sei? Ma chi ti conosce? - queste le parole di un hater che Erica ha reso note ai suoi follower -. Anche noi sappiamo mettere il rossetto. Per un po’ di c**o di fuori e due t***e mosce, ti sei montata la testa!... Ma con sto muso a c**o di scimmia? Ma vedila di farla finita!". Poi l’attacco finale: "Sei una ebete! Mantenuta!".

La risposta di Erica Piamonte agli insulti social