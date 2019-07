Taylor Mega in vacanza a Capri con Erica Piamonte

L'estate di Taylor Mega si fa sempre più vivace. L'influencer trentina è una delle guest star più richieste nei locali italiani e ogni sua presenza fa sold out. Taylor è quindi impegnata costantemente in una sorta di tournée che la sta portando in giro per l'Italia ma questo non le impedisce di dedicare del tempo a se stessa e ai social.

Dopo l'ingresso nella casa del Grande Fratello 16 la ragazza ha espanso il suo bacino di riferimento, aumentando notevolmente la sua popolarità. Ma non è l'unica nota positiva del suo ingresso nella Casa perché, grazie a Barbara d'Urso, Taylor Mega ha conosciuto Erica Piamonte. Tra le due si è instaurato rapidamente un rapporto molto complice e stretto, che le ha portate ad avere anche atteggiamenti molti intimi già all'interno della casa del Grande Fratello. La bisessualità di Erica Piamonte ha dato adito al gossip su una presunta relazione tra le due, che loro non hanno mai smentito o confermato. Qualche giorno fa anche Taylor Mega ha insinuato il dubbio sul suo orientamento sessuale, perché nelle risposte ai fan ha sottolineato di non aver mai dichiarato di essere eterosessuale.

Questo gossip sta accompagnando l'estate delle due ragazze e stuzzicando le fantasie degli italiani senza che loro facciano nulla per chiarire. Anzi, le due giovani alimentano le voci e si divertono a creare mistero attorno alla loro presunta relazione. L'ultimo atto di questa vicenda lo stanno scrivendo in queste ore nella splendida cornice di Capri, dove hanno deciso di concedersi una vacanza/lavoro a due. Come si vede dalle storie di entrambe, Erica Piamonte e Taylor Mega soggiornano in una deliziosa camera matrimoniale con vista sul mare, nulla di strano visto che hanno dormito insieme anche al Grande Fratello ed è una cosa usuale tra amiche. È un altro l'elemento che ha messo benzina sul fuoco sulle voci della loro relazione. Erica Piamonte si è fatta scattare una foto da Taylor Mega davanti allo splendido panorama di Capri al tramonto. La ragazza toscana ha pubblicato lo scatto nelle sue storie di Instagram aggiungendo una didascalia eloquente: “ Foto della mia fidanzata. ”

Ennesima provocazione oppure no? Ai loro fan la coppia piace molto, sono in tanti a fare il tipo per queste due bellissime ragazze. Sarebbero la seconda coppia che si è (realmente) formata nella casa del Grande Fratello 16 dopo Kiko Nalli e Ambra Lombardo, che proseguono a gonfie vele la loro relazione.