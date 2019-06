Gf, Erica Piamonte: "Non sto bene da due giorni"

Da quando è terminata la sua esperienza al Grande Fratello 2019, Erica Piemonte è alle prese con un ritorno – non facilissimo – alla quotidianità. Infatti, le dinamiche della casa più spiata d’Italia hanno sconvolto la sua routine, tanto che le sono arrivate nuove proposte di lavoro e non mancano certamente i gossip sulla sua storia con Gaetano Arena.

Nelle ultime ore, Erica non è stata molto attiva sui social e i suoi follower si sono chiesti il motivo di questo strano comportamento.

L’ex gieffina non ha così tardato a spiegare cosa le fosse accaduto durante una delle sue ultime storie di Instagram. Ecco cosa ha confidato ai suoi fan: “Ragazzi, scusate, non sono sparita. Semplicemente non sto bene da due giorni. Ho un mal di capo incredibile! Mi sento fuori come una tegola! Appena mi riprendo, faccio una storia con aggiornamenti. Promesso” .

Purtroppo, i primi aggiornamenti dopo esser uscita dal reality non sono stati quelli sperati La ragazza ha detto di stare male forse proprio a causa dello stress che la vita quotidiana ci impone.

Così, tra una faccenda e l’altra, ha dedicato alcune parole dolci a una persona speciale. Chi? Non a Gaetano Arena come molti si potevano aspettare, ma alla sorella. “Piccolina mia, grazie per tutto quello che hai fatto per me in questi due lunghi mesi. Sei stata vicina, anche se lontanissima non mi hai mai abbandonata. Sei la mia certezza nel mondo. Sei il mio cuore” , ha scritto Erica su Instagram.

Non ci resta che continuare a seguirla per avere altri aggiornamenti, sperando siano migliori.

